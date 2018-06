МИД Канады возглавила украинка по происхождению Христя Фриланд

Об этом на своей странице в Facebook написал премьер-министр Джастин Трюдо.

Она должна будет сохранить отношения со США, включая торговые связи.

Читайте такжеКак и Меркель с Олландом, премьер Канады Трюдо не будет принимать участия в форуме в Давосе - СМИ

Глава МИД Украины Павел Климкин на своей странице в Facebook поздравил Фриленд с назначением на эту должность в правительстве Канады и пригласил ее посетить Украину в статусе министра иностранных дел.

Читайте такжеКанада осуждает преступления Голодомора и поддерживает современную Украину - Трюдо

"Представляю себе первые переговоры министров иностранных дел двух государств, которые ведутся на украинском языке!", - добавил Климкин.

Уявляю собі перші переговори міністрів закордонних справ двох держав, які ведуться українською мовою! @cafreeland — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) January 10, 2017

Фриланд - дочь адвокатов Дональда Фриланда и украинки по происхождению Галины Хомяк.

Фриланд была журналистом и начинала карьеру в Украине как стрингер Financial Times, The Washington Post и The Economist. Впоследствии она заняла должность управляющего директора Financial Times в США. В марте 2010 года Фриланд перешла на должность редактора в Thomson Reuters, а в апреле 2011-го стала редактором Thomson Reuters Digital.

В 2013 году она оставила журналистику, чтобы баллотироваться на довыборах в парламент Канады от Либеральной партии. В ноябре 2015 года стала министром международной торговли Канады.