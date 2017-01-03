СМИ анонсировали завершение похода горемычного "Адмирала Кузнецова" в Средиземное море

Об этом во вторник сообщил информированный источник, передает "Интерфакс".

"Ожидается, в январе "Адмирал Кузнецов" и "Петр Великий" завершат дальний поход и пойдут к родным берегам", - сказал собеседник агентства.

29 декабря 2016 года министр обороны России Сергей Шойгу сообщил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, что на фоне нового перемирия в Сирии созданы возможности для сокращения российской группировки войск в этой стране.

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Как отмечают военные эксперты, авианосец "Адмирал Кузнецов" имеет статус наиболее проблемного корабля флота РФ - силовая установка корабля быстро перестала соответствовать предъявляемым требованиям.

Так, в ходе первой боевой службы еще зимой 1995 - весной 1996 года из-за неудовлетворительного состояния главной энергетической установки авианосец несколько раз терял ход и не мог развивать полную скорость.

Многочисленные ремонты - в 1994-1995, 1996-1998, 2001-2004, 2008 годах - не могли исправить ситуацию в основном из-за недостаточного финансирования, которого не хватало на проведение всех необходимых работ.

Начиная с 2010 года, в РФ всерьез заговорили о необходимости модернизации «Кузнецова», которая включала бы средний ремонт корабля с заменой ряда систем.

Изначально ремонт планировалось начать в 2012 году и завершить в 2017-м, но сделать это вовремя помешал дефицит мощностей. Главной проблемой «Кузнецова» остается его энергетическая установка, в основном поддерживаемая в рабочем состоянии за счет «каннибализации».

Недооценивать проблему невозможно - авианосцы весьма требовательны к возможностям своих ходовых систем и скорости хода, которая должна облегчать подъем самолетов с полной взлетной массой, обеспечивая дополнительные 50-60 километров в час к собственной взлетной скорости летательного аппарата.