Проблемный российский авианосец "Адмирал Кузнецов" решили отправить на ремонт и модернизацию

Об этом сообщил вице-президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) по военному кораблестроению Игорь Пономарев, передает РИА Новости.

"Мы рассчитываем, что в 2018 году после возвращения корабля с боевой службы центр судостроения "Звездочка" приступит к ремонту с модернизацией авианосца "Адмирал Кузнецов", - сказал он.

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При этом он подчеркнул, что вопрос дальнейшей эксплуатации "Адмирала Кузнецова" находится в компетенции Минобороны и главкомата ВМФ России.

Как отмечают военные эксперты, авианосец "Адмирал Кузнецов" имеет статус наиболее проблемного корабля флота РФ - силовая установка корабля быстро перестала соответствовать предъявляемым требованиям.

Так, в ходе первой боевой службы еще зимой 1995 - весной 1996 года из-за неудовлетворительного состояния главной энергетической установки авианосец несколько раз терял ход и не мог развивать полную скорость.

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Многочисленные ремонты - в 1994-1995, 1996-1998, 2001-2004, 2008 годах - не могли исправить ситуацию в основном из-за недостаточного финансирования, которого не хватало на проведение всех необходимых работ.

Начиная с 2010 года в РФ всерьез заговорили о необходимости модернизации «Кузнецова», которая включала бы средний ремонт корабля с заменой ряда систем. Изначально ремонт планироваось начать в 2012 году и завершить в 2017-м, но сделать это вовремя помешал дефицит мощностей.

Главной проблемой «Кузнецова» остается его энергетическая установка, в основном поддерживаемая в рабочем состоянии за счет «каннибализации». Недооценивать проблему невозможно - авианосцы весьма требовательны к возможностям своих ходовых систем и скорости хода, которая должна облегчать подъем самолетов с полной взлетной массой, обеспечивая дополнительные 50-60 километров в час к собственной взлетной скорости летательного аппарата.

Неспособность авианосца дать полный ход приводит к тому, что самолеты имеют серьезные ограничения по взлетному весу, что не позволяюет брать полный запас топлива и/или боевой нагрузки.