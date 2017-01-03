Трамп ответил на заявление КНДР о ядерном оружии и раскритиковал позицию Китая
Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что межконтинентальные баллистические ракеты, создающиеся в КНДР, не смогут достичь границ США.
Об этом он написал на своей странице в Twitter.
"Северная Корея только что заявила, что находится на финальных стадиях разработки ядерного оружия, способного достичь берегов США. Этого не будет!", - заявил Трамп.
North Korea just stated that it is in the final stages of developing a nuclear weapon capable of reaching parts of the U.S. It won't happen!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 2, 2017
Он также раскритиковал Китай за то, что тот "вытянул из США огромное количество денег, ведя одностороннюю торговлю" и при этом «не собирается помогать с Северной Кореей».
China has been taking out massive amounts of money & wealth from the U.S. in totally one-sided trade, but won't help with North Korea. Nice!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 2, 2017
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Как отмечает РБК, В воскресенье, 1 января, выступая с новогодним обращением к нации, лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что испытания собственной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) находятся на завершающей стадии.