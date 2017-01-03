Трамп ответил на заявление КНДР о ядерном оружии и раскритиковал позицию Китая

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Северная Корея только что заявила, что находится на финальных стадиях разработки ядерного оружия, способного достичь берегов США. Этого не будет!", - заявил Трамп.

North Korea just stated that it is in the final stages of developing a nuclear weapon capable of reaching parts of the U.S. It won't happen! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 2, 2017

Он также раскритиковал Китай за то, что тот "вытянул из США огромное количество денег, ведя одностороннюю торговлю" и при этом «не собирается помогать с Северной Кореей».

China has been taking out massive amounts of money & wealth from the U.S. in totally one-sided trade, but won't help with North Korea. Nice! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 2, 2017

Читайте такжеТрамп считает, что США должны расширить ядерный потенциал, пока мир "придет в себя относительно ядерного оружия"

Как отмечает РБК, В воскресенье, 1 января, выступая с новогодним обращением к нации, лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что испытания собственной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) находятся на завершающей стадии.