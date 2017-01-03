Трамп ответил на заявление КНДР о ядерном оружии и раскритиковал позицию Китая

03:16, 03 января 2017
Мир
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Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что межконтинентальные баллистические ракеты, создающиеся в КНДР, не смогут достичь границ США. 

REUTERS

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Северная Корея только что заявила, что находится на финальных стадиях разработки ядерного оружия, способного достичь берегов США. Этого не будет!", - заявил Трамп.

Он также раскритиковал Китай за то, что тот "вытянул из США огромное количество денег, ведя одностороннюю торговлю" и при этом «не собирается помогать с Северной Кореей».

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Как отмечает РБК, В воскресенье, 1 января, выступая с новогодним обращением к нации, лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что испытания собственной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) находятся на завершающей стадии.

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Теги: #Трамп#оружие#КНДР