Трамп ответил на заявление КНДР о ядерном оружии и раскритиковал позицию Китая

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Северная Корея только что заявила, что находится на финальных стадиях разработки ядерного оружия, способного достичь берегов США. Этого не будет!", - заявил Трамп.

North Korea just stated that it is in the final stages of developing a nuclear weapon capable of reaching parts of the U.S. It won't happen!