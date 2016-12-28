Белый дом готовит санкции против России из-за кибератак - СМИ

Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на высокопоставленных чиновников, передает Дождь.

О некоторых из этих мер может быть объявлено уже в ближайшие дни, отмечает издание.

Для введения санкций в Белом доме планируют использовать вступивший в силу в прошлом году указ, который дает президенту право давать ответ на кибератаки из-за рубежа. Однако в нем не говорится о кибероперациях, целью которых является воздействие на президентские выборы.

В Белом доме ведут работу над тем, чтобы адаптировать закон к этой ситуации, отмечает издание. Для этого президентской администрации придется присвоить электоральной компьютерной системе статус «критической инфраструктуры», отмечает газета.

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«Для этого (введения санкций — Дождь) нужно, во-первых, иметь основания заявить о том, что сама используемая на выборах инфраструктура — такая, как базы данных штатов, — это критическая инфраструктура, и во-вторых, о том, что русские действительно нанесли ей урон. Это два серьезных показателя», — заявил The Washington Post представитель администрации.

Власти США обвиняют Россию в хакерских атаках на серверы Национального демократического комитета, с которых были украдены документы Демократической партии.