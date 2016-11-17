Сенаторы в США готовят "исчерпывающий" законопроект в ответ на действия России

Об этом сообщает РБК со ссылкой на Reuters.

Так, главный из демократов в сенатском комитете по иностранным делам, сенатор Бен Кардин заявил, что работает над «исчерпывающим» законопроектом, который станет ответом на российские действия в Европе и Сирии, а также кибератаки во время предвыборной гонки, ответственность за которые возлагают на Москву.

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«Россия представляет собой очень серьезную проблему для Америки. Она – не наш партнер. Она – хулиган», – приводит Reuters его слова. «Атакует она нас МиГом [истребитель] или же [компьютерной] мышью – неважно. Все это — атака. И она требует ответа. Ясно же, что они были ответственны за кибератаку на нашу страну во время прошедших выборов», — сказал Кардин.

К ответным действиям призвал на этой неделе и сенатор-республиканец Линдси Грэм. Он заявил, что выступает за то, чтобы устроить в сенате слушания по вопросу, вмешивался ли президент России Владимир Путин в прошедшие в США выборы. «Мы не можем находиться в стороне», — сказал республиканец.

Подробности законопроекта, над которым ведется работа, сенатор Кардин не раскрыл, отметив лишь что он будет «исчерпывающим». Он также усомнился в том, что законопроект будет принят при старом составе конгресса, но выразил надежду, что «основа дальнейших действий будет заложена».