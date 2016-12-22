WP: В США нашли доказательства причастности российской армии к кибератакам на офис демократов

Об этом пишет Эллен Накасима в статье "Компания по обеспечению кибербезопасности обнаружила доказательства того, что подразделение российской армии стояло за атакой на национальный комитет Демократической партии", опубликованной на сайте газеты The Washington Post.

Фирма CrowdStrike связала вредоносные программы, применявшиеся в атаке на национальный комитет, с хакерскими программами, с помощью которых проводился взлом и отслеживание Android-приложения, которое использовала украинская армия в борьбе против пророссийских сепаратистов на востоке Украины с конца 2014 до 2016 года.

CrowdStrike была нанята Национальным комитетом Демократической партии для расследования вторжения, результаты работы компании описаны в новом докладе. Компания всегда подозревала, что одной из двух хакерских групп, атаковавших комитет, была ГРУ, военная разведка России, но абсолютной уверенности не было.

Теперь, говорит Дмитрий Альперович, соучредитель CrowdStrike, "мы с уверенностью можем утверждать", что это было подразделение ГРУ. CrowdStrike окрестила его подразделением "Fancy Bear".

ФБР, которое в течение нескольких лет расследует российские хакерские атаки на политические, государственные, академические и другие организации, в частном порядке сделали такие же выводы. Но бюро публично не объявляло о связи с ГРУ.

CrowdStrike указали на причастность ГРУ, что помогает углубить общественное понимание того, как разные силы российского правительства осуществляют вредоносные и опасные кибератаки в Соединенных Штатах. Директор национальной разведки и министр внутренней безопасности в октябре публично обвинили российское правительство во вмешательстве в выборы США, в том числе путем взломов политических организаций и государственных систем выборов.

После выборов, ЦРУ и другие спецслужбы пришли к выводу, что одна из целей России заключалась в том, чтобы помочь избранному президенту Дональду Трампу выиграть выборы посредством кампании "активных мер" или операций по вводу агентов влияния, которые включали хакерские атаки и публикацию писем на общедоступных веб-сайтах.

ГРУ, видимо, имело ключевое значение для этой операции.

"ГРУ используется как для сбора данных тактической разведки на поле боя в поддержку российских военных операций, так и для стратегических активных мер или психологической войны за рубежом", - сказал Альперович, который является экспертом по России и старший научным сотрудником Атлантического совета. "Весьма пугающим является тот факт, что они отслеживают и помогают российской армии убивать солдат украинской армии на востоке Украины, а также вмешиваться в выборы США".

CrowdStrike обнаружили, что вариант вредоносной программы Fancy Bear, который был использован для проникновения в сеть комитета демократов в апреле 2016 года, также применялся для взлома Android-приложения, разработанного украинской армией, чтобы помочь артиллерийским войскам более эффективно наводить свои устарелые гаубицы на цели.

Как правило, для наведения украинских буксируемых гаубиц Д-30, времен советской эпохи, необходимо несколько минут, данные для наведения вводятся вручную. С Android-приложением это занимало 15 секунд, обнаружили CrowdStrike.

Команда Fancy Bear, очевидно, взломала приложение, позволив ГРУ использовать GPS-координаты телефонов для отслеживания позиций украинских войск. Таким образом, российская армия могла наводить на украинских военных артиллерию и другое оружие.

Украинские подразделения, задействованные на востоке Украины, находились на передовой конфликта с поддерживаемыми Россией сепаратистскими силами на его ранних стадиях в конце 2014 года, отметили CrowdStrike. К концу 2014 года, число российских войск в регионе достигло примерно 10 тысяч. Android-приложение помогало российским войскам определять позиции украинской артиллерии.

По данным Международного института стратегических исследований, за два года конфликта украинские артиллерийские войска потеряли более 50 процентов своего оружия и более 80 процентов своих гаубиц Д-30, это самый высокий процент потерь артиллерийского оружия в арсенале, говорится в докладе.

Приложение не было доступно в Android-магазине, и распространялось только через страницу его разработчика в социальной сети, украинского офицера-артиллериста, Ярослава Шерстюка, говорят в CrowdStrike. Активация приложения была возможна только после связи с разработчиком и отправки кода для индивидуальной загрузки приложения.

Другая группа, которая взломала комитет демократов, также работает на российскую разведку, сообщала CrowdStrike ранее в этом году. Но фирма не уверена, с кем они в большей степени связаны – с сосредоточенной на внутренних делах страны ФСБ, или со службой внешней разведки. Обе преемницы КГБ.

Эта группа, которую CrowdStrike назвали Cozy Bear, по-видимому, не была задействована в операции по вводу агентов влияния, сказал Альперович. Скорее всего, она ориентирована на традиционный шпионаж. Это группа, которая, как полагают, взломала несекретные сети Государственного департамента, Белого дома и Объединенного комитета начальников штабов.