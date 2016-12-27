"Болтало из стороны в сторону": СМИ узнали о последних минутах полета Ту-154

Самолет Ту-154 упал в Черное море во время разворота вправо на скорости более 500 километров в час, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Катастрофа произошла, когда пилоты убирали механизацию. При этом по пока непонятным причинам самолет шел с большим углом», - сказал он.

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«По всей видимости, произошло его сваливание с эшелона во время маневра вправо. В результате в конце разворота он столкнулся с поверхностью воды с левым креном на скорости около 510 километров в час», - продолжил источник.

По словам другого собеседника, Ту-154 шел с чрезмерно большим углом атаки и его болтало из стороны в сторону.

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Кроме того, источники не исключают, что катастрофа могла произойти по нескольким причинам сразу, в частности из-за сочетания ошибочных действий экипажа и неполадки одного из двигателей.

Как сообщал УНИАН, самолет российского Минобороны Ту-154 упал в акватории Черного моря вблизи сочинского побережья. На борту, по последним данным, находилось 92 человека, включая журналистов и Ансамбль песни и пляски имени Александрова.

Основными рабочими версиями ФСБ по крушению Ту-154 остаются: попадание в двигатель посторонних предметов; некачественное топливо, повлекшее потерю мощности и отказ работы двигателей; ошибка пилотирования; техническая неисправность самолета.