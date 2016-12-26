Крушение Ту-154: появилось видео подъема обломков российского самолета

На записи, опубликованной на канале Youtube РИА Новости, видно, как спасатели достают из воды найденные фрагменты самолета.

Читайте такжеКрушение Ту-154: российские эксперты озвучили факты в пользу версии теракта на борту самолета

Как сообщал УНИАН, в России опознали первую жертву авиакастрофы Ту-154 в акватории Черного моря.

Напомним, самолет российского Минобороны Ту-154 упал в акватории Черного моря вблизи сочинского побережья. На борту, по последним данным, находилось 92 человека, включая журналистов и Ансамбль песни и пляски имени Александрова.

Основными рабочими версиями ФСБ по крушению Ту-154 остаются: попадание в двигатель посторонних предметов; некачественное топливо, повлекшее потерю мощности и отказ работы двигателей; ошибка пилотирования; техническая неисправность самолета.