Трамп считает, что США должны расширить ядерный потенциал, пока мир "придет в себя относительно ядерного оружия"

Избранный президент США Дональд Трамп считает, что страна должна расширить и укрепить свой ядерный потенциал. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Трамп подчеркнул, что США должны пойти на такой шаг, пока мир «придет в себя относительно ядерного оружия».

"Соединенные Штаты должны значительно укрепить и расширить свои ядерные возможности до того времени, когда мир придет в себя в отношении ядерного оружия", – написал Трамп.

The United States must greatly strengthen and expand its nuclear capability until such time as the world comes to its senses regarding nukes