Трамп считает, что США должны расширить ядерный потенциал, пока мир "придет в себя относительно ядерного оружия"

Избранный президент США Дональд Трамп считает, что страна должна расширить и укрепить свой ядерный потенциал. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Трамп подчеркнул, что США должны пойти на такой шаг, пока мир «придет в себя относительно ядерного оружия».

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"Соединенные Штаты должны значительно укрепить и расширить свои ядерные возможности до того времени, когда мир придет в себя в отношении ядерного оружия", – написал Трамп.

The United States must greatly strengthen and expand its nuclear capability until such time as the world comes to its senses regarding nukes — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 декабря 2016 г.

Напомним, служебная записка Пентагона с изложением основных "оборонных приоритетов новой администрации Трампа не включает в себя каких-либо упоминаний о россии, которая была определена старшими военными должностными лицами как угроза № 1 для Соединенных Штатов.

В течение многих лет высшие должностные лица в министерстве обороны и разведывательных службах называли Россию главной угрозой из-за ее большой ядерный арсенал, высокие возможности в ведении кибервойны, модернизированную армию, а также готовность бросить вызов Соединенным Штатам и их союзникам на Ближнем Востоке, в Восточной Европе и других регионах, отмечает издание.