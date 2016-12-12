Заявление Трампа о Тайване встревожило Пекин

"Китайская сторона обратила внимание на соответствующие сообщения. Мы выражаем глубокую обеспокоенность в связи с этими заявлениями. Я хочу подчеркнуть, что тайваньский вопрос относится к вопросу государственного суверенитета, территориальной целостности, а также коренных интересов", - заявил на брифинге официальный представитель китайского МИД Гэн Шуан, комментируя высказывания Трампа, передает Русская служба Би-би-си.

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Насторожившее Китай заявление было сделано избранным президентом США в воскресенье в интервью телеканалу Fox News.

"Я полностью понимаю политику "единого Китая", но я не понимаю, почему мы должны ее придерживаться, если только не заключим с Китаем соглашение, по которому Китай тоже должен будет что-то сделать, в том числе в области торговли", - сказал Трамп.

Избранный президент США не впервые критикует Китай, требуя от него уступок в сфере международной торговли. В начале декабря Трамп вызвал недовольство Пекина, приняв прямой звонок от главы Тайваня Цай Инвэнь. Китай выразил официальный протест в связи с первым за десятилетия прямым разговором американского лидера с тайваньским.

Позже Трамп раскритиковал в "Твиттере" политику Китая в области международной торговли, пожаловавшись на девальвацию юаня и высокие ввозные пошлины.