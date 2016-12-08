Институты ЕС нашли компромисс относительно механизма приостановления "безвиза": вопрос сегодня рассмотрит Комитет Европарламента

Комитет Европарламента по гражданским свободам, юстиции и внутренних дел (LIBE) сегодня, 8 декабря, рассмотрит вопрос утверждения механизма приостановки безвизового режима со странами третьего мира.

Вопрос приостановления «безвиза» был внесен в повестку дня на прошлой неделе.

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После утверждения механизма комитетом, следующим шагом является голосование на пленарном заседании Европарламента.

Стоит отметить, что переговоры между Европейским парламентом и Советом послов ЕС относительно так называемого механизма приостановления безвизового режима со странами третьего мира, которые состоялись вчера, 7 декабря, поздно вечером завершились успешно.

Об этом в своем Twitter написал брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

"Белый дым! Есть соглашение между Европарламентом и Советом по механизму приостановления", - написал он.

White smoke! There is an agreement between EP and council on the suspension mechanism! #Ukraine#Georgia — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 7 декабря 2016 г.

В то же время эту информацию подтвердил на своей странице в Twitter президент Украины Петр Порошенко.

«Компромисс относительно механизма приостановления безвиза найдено. Теперь слово за Советом ЕС и уровне послов и Европарламентом », - написал глава государства.

Напомним, официальный сайт Европейского парламента опубликовал предварительные даты рассмотрения механизма приостановления безвизового режима. По данным служб ЕС, это может произойти 18 января 2017 года. Как сообщается на сайте ЕП, на январской сессии евродепутаты планируют рассмотреть соответствующий регламент 2016/0142(COD) в первом чтении.

Как сообщал УНИАН, 20 апреля Еврокомиссия предложила Европарламенту и Совету ЕС отменить визы для граждан Украины. Это предложение является следствием положительной оценки, предоставленной Еврокомиссией в декабре прошлого года. В ней, в частности, содержится подтверждение того, что Украина выполнила все критерии в рамках плана действий по визовой либерализации. Европейский Союз на уровне Комитета постоянных представителей стран - членов ЕС (COREPER) одобрил позицию Совета ЕС на переговоры по безвизовому режиму для Украины, согласившись с предложением Европейской комиссии предоставить такой режим.

Окончательное решение должно быть утверждено Европейским парламентом и Советом ЕС после проведения межинституциональных переговоров. Ранее президент Порошенко выразил надежду, что Украина получит решение об отмене виз до саммита Украина-ЕС 24 ноября. В то же время в ЕС заявили, что введение безвизового режима между ЕС и Украиной возможно после утверждения в Евросоюзе механизма его остановки.