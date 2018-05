Институты ЕС нашли компромисс относительно механизма приостановления "безвиза": вопрос сегодня рассмотрит Комитет Европарламента

Комитет Европарламента по гражданским свободам, юстиции и внутренних дел (LIBE) сегодня, 8 декабря, рассмотрит вопрос утверждения механизма приостановки безвизового режима со странами третьего мира.

Вопрос приостановления «безвиза» был внесен в повестку дня на прошлой неделе.

После утверждения механизма комитетом, следующим шагом является голосование на пленарном заседании Европарламента.

Стоит отметить, что переговоры между Европейским парламентом и Советом послов ЕС относительно так называемого механизма приостановления безвизового режима со странами третьего мира, которые состоялись вчера, 7 декабря, поздно вечером завершились успешно.

Об этом в своем Twitter написал брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

"Белый дым! Есть соглашение между Европарламентом и Советом по механизму приостановления", - написал он.

