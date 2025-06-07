Человечество в этом году может получить ответ на один из самых устоявшихся вопросов.

Слепая ясновидящая Баба Ванга при жизни сделала предсказание, способное изменить ход истории. Ее новое пророчество на 2025 год предвещает появление "нового света в небе" во время крупного спортивного события, который увидят люди по всему миру.

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Согласно преданию, Баба Ванга видела, как на этом событии появится НЛО, что приведёт к первому контакту человечества с инопланетянами — и, по её словам, это принесёт ответы, а не страх, пишет Daily Mail.

Видео дня

При этом в её предсказании не указывалось, на каком именно спортивном мероприятии и в какой стране это произойдёт. Баба Ванга не оставила письменных записей своих пророчеств.

Основная информация о её предсказаниях поступает от её племянницы Красимиры Стояновой и других последователей, которые документировали её предполагаемые видения после её смерти, хотя некоторые из них могли неверно их интерпретировать.

Интересным фактом является то, что это пророчество "всплыло" на фоне того, как правительства по всему миру начали открыто обсуждать свои знания об аномальных воздушных явлениях (UAP), ранее известных как НЛО.

Мысли об этом предсказании

СМИ пишет, что, хоть это предсказание на 2025 год довольно расплывчато, те, кто пытается его истолковать, считают, что речь явно идёт об инопланетном корабле, который появится над каким-то спортивным объектом.

Существует также версия, что "свет в небе" может означать метеоритный дождь, северное сияние или ожидаемую вспышку сверхновой звезды T Coronae Borealis, находящейся в 3000 световых лет от Земли, — событие, которое будет видно даже на нашей планете.

Многие верующие считали, что это произойдёт во время Супербоула в феврале, одного из самых просматриваемых событий в мире, но этого не случилось.

Ранее УНИАН сообщал про мрачное предсказание на середину 2025 года от экстрасенса.

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