Ранее певица намекала на свою готовность к новым отношениям.

Популярная украинская певица Тина Кароль ответила на вопрос, ходит ли она на свидания.

"Я не хожу на свидания… Не приглашают, отказываю. Отказываю, не приглашают. У меня нет столько денег", - иронично ответила исполнительница, отвечая на соответствующие вопросы в интервью "Нашему радио".

По ее мнению, платить на свиданиях должны двое.

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Также певица считает, что в целом не ходить на свидания - это нормально.

Ранее в апреле, в 12 годовщину смерти мужа, продюсера Евгения Огира, Тина Кароль откровенно призналась, что только сейчас готова "заглянуть в глаза другого мужчины", намекнув на свою открытость к новым отношениям:

"Только теперь это имеет отклик в моем запросе для Вселенной. Только теперь это понятно уже взрослому, умному сыну..."

Напомним, на днях молодой и перспективный украинский певец Shumei (настоящее имя - Олег Шумей) рассказал, какие отношения связывают его с Тиной Кароль за пределами сцены:

"Хорошие, но сказать, что я могу позвонить ей в любой момент, будет неправдой. Я стараюсь не беспокоить, потому что она человек занятой. У нее свои дела, у меня - свои. Но если нужен совет, то могу написать. Никаких ограничений в общении, как мне кажется, между нами нет. Однако это не значит, что я каждый день ей что-то пишу или отправляю".

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