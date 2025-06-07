А всего каких-то десять лет назад компания контролировала треть рынка.

Доля AMD на рынке графических процессоров для настольных ПК достигла рекордно низкого уровня, несмотря на запуск компанией новых продуктов в течение квартала. Об этом свидетельствуют данные Jon Peddie Research.

В первом квартале 2025 года на рынок было поставлено 9,2 миллиона GPU. За отчетный период доля Nvidia выросла на 8,5% и достигла впечатляющих 92%. В то же время поставки видеокарт Radeon снизились на 7,3% и теперь "красные" довольствуются рыночной долей всего в 8%.

Аналитики отмечают, что всего десять лет назад положение AMD на рынке выглядело значительно лучше. В 2014 году компании принадлежало около 30 % сегмента дискретных видеокарт для настольных ПК, и после резкого спада ей удалось вернуть этот уровень в 2018 году.

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Однако сейчас AMD не удалось вернуться к устойчивому росту своей доли, даже несмотря на успешный запуск линейки Radeon RX 9000. В конце 2024 года ее доля выросла до 17%, но затем вновь начала снижаться.

Между тем рынок видеокарт сейчас показывает устойчивый рост. В последнем квартале было поставлено 9,2 миллиона единиц – это больше по сравнению с 8,1 миллиона двумя кварталами ранее. Правда, в начале 2024 года поставки были еще выше – сейчас они отрастают после падения.

Свежий опрос Steam показал, что летом 2025 года видеокартами Nvidia оснастили свои игровые системы 74% ПК-геймеров, тогда как доля AMD составляет всего 17%. Меж тем решениями Intel пользуется уже 7% геймеров.

Ранее техноблогеры названы лучшие комбинации процессора и видеокарты для игровых ПК в 2025 году. Список был разбит для разных бюджетов и ожидаемого качества графики.

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