Некоторые пользователи решили, что девочка похожа на папу.

Известный актер-воин Даниэль Салем показал милое видео с маленькой дочерью своего друга - певца Позитива (настоящее имя - Алексей Завгородний) и хореографа Юлии Сахневич. Ролик он опубликовал в Instagram.

"Вы создали любовь", - подписал Салем видео, обращаясь к родителям 5-месячной Марии.

На ролике Даниэль на зеленой лужайке держит девочку на руках, нежно прижимая к себе и наблюдая за ней с улыбкой.

Растроганные увиденным подписчики не скупились на комплименты в комментариях: "Как она на Алексея похожа", "Как же Салему идет", "Это очень миленько", "На это можно смотреть вечно". "В надежных руках", "Вам очень подходит такая роль", "Салем, вам так идет. Желаю, чтобы в вашей жизни было еще больше детей, потому что вашу любовь к детям невозможно описать".

Напомним, ранее УНИАН писал, что в семье певца Позитива и его избранницы Юлии Сахневич родилась дочь. На свет появилась их дочь Мария. Позже стало известно, что актер-воин Даниэль Салем станет крестным отцом девочки.

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