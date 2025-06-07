Во время убийства старший сын супругов находился в школе.

В бельгийском городе Хаасроде убили украинскую семью. Убитыми оказались жена и дочь украинского военного. Семья проживала в Бельгии уже три года.

Как пишет издание Om-mp.be, в Хаасроде вчера утром произошла ужасная трагедия - в доме священника убили 46-летнюю женщину и ее 6-летнюю дочь, после чего помещение было подожжено.

Издание детализировало, что на момент прибытия врачей скорой ребенок еще был жив, но вскоре умер, несмотря на попытки врачей его спасти.

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Следствие подтверждает, что смерти были насильственными, а предварительное заключение экспертов свидетельствует об умышленном поджоге.

Прокуратура расследует дело как двойное убийство. На телах обеих жертв есть ножевые ранения. Вскрытие состоится во вторник.

Муж погибшей военнослужащий, сейчас он в Украине. У супругов также есть 16-летний сын, который во время трагедии был в школе.

Другие новости об украинцах за рубежом

В феврале в Польше жестоко убили 38-летнюю украинку. У женщины осталось двое несовершеннолетних детей и одна уже взрослая дочь. Трагедия произошла в городе Томашев-Мазовецкий Лодзинского воеводства

А уже в мае в Польше убили, расчленили и сожгли украинца. Полиция арестовала трех человек. Украинец должен был работать на ферме, где в конце концов и обнаружили его тело.

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