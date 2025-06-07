Работники департамента, который ранее возглавлял миллиардер, обеспокоены вероятными увольнениями и политической местью.

Публичный конфликт между Дональдом Трампом и Илоном Маском привел к росту тревоги среди сотрудников Департамента эффективности правительства (DOGE). Об этом сообщает ABC News со ссылкой на источники.

Разногласия между Трампом и Маском обострились после обмена резкими заявлениями в соцсетях. Маск раскритиковал Трампа за "неблагодарность", а тот, в ответ, пригрозил прекратить госконтракты с компаниями Маска. Параллельно бывший советник Трампа Стив Бэннон призвал к расследованию действий миллиардера, назвав это "вопросом нацбезопасности".

На этом фоне несколько ключевых фигур DOGE, в том числе Стив Дэвис, покинули структуру вместе с Маском. Тем временем другие чиновники, которые остались работать в агентствах, начали активно искать альтернативные карьерные пути. По информации источников, некоторые крупные IT-компании уже предложили им трудоустройство - Coinbase, например, создал специальный портал для рекрутинга "выпускников DOGE".

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Несмотря на скандал, официальная позиция Белого дома остается положительной: DOGE назвали "успешной реформой", а сам Трамп не критиковал программу напрямую, подчеркивая ее значение для обновления Вашингтона.

Почему поссорились Маск и Трамп

Как сообщал УНИАН, конфликт между Дональдом Трампом и Илоном Маском, который разгорелся в мае 2025 года, стал следствием разногласий относительно экономической политики и личных амбиций обеих фигур.

Основные причины конфликта:

1. Критика законопроекта "One Big Beautiful Bill"

После принятия законопроекта о налогах и расходах, который, по оценкам, должен был увеличить дефицит бюджета на $2,4 триллиона, Маск публично раскритиковал его, назвав "отвратительной абоминацией" и "долговым рабством".

2. Уход Маска из DOGE

Маск покинул пост руководителя Департамента эффективности правительства (DOGE), заявив о завершении своей миссии. Однако его отставка сопровождалась критикой администрации Трампа и ее политики.

3. Публичная словесная война

Обмен оскорблениями между Трампом и Маском в социальных сетях обострил ситуацию. Маск обвинил Трампа в связях с Джеффри Эпштейном и пригрозил созданием новой политической партии, тогда как Трамп пригрозил отменить государственные контракты компаний Маска.

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