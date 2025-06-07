В список попали места как для любителей жары, так и для тех, кто предпочитает прохладу.

Июль – самый популярный месяц для отдыха в Европе, а потому в это время сложнее всего найти хорошее место для отпуска: цены взлетают до небес, жара невыносимая, а на улицах толпы.

Эксперты по путешествиям из Which? Travel составили список лучших мест Европы для посещения в июле 2025, в зависимости о того, чего именно вы ожидаете от отпуска.

1. Менорка, Испания – для пляжного отдыха. Со средними температурами 28°C, самый северный из Балеарских островов, намного спокойнее более популярных "родственников" Ибицы и Майорки. Именно потому его белоснежные песчаные пляжи и побеленные деревни на вершинах холмов остаются нетронутыми. А поскольку ЮНЕСКО в 1993 году объявило весь остров охраняемой биосферой, это еще больше сохранило его известняковые ущелья и заливы, обрамленные соснами.

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Мягкий рельеф Менорки идеально подходит для пеших и велосипедных прогулок, а прибрежная тропа Ками-де-Кавальс будет усеяна полевыми цветами в июле. В этом месяце туристы также могут ожидать обильного солнечного света и комфортных температур.

2. Нант, Франция – для бюджетного отдыха. Пока большинство туристов съезжаются в Париж, Прованс или на Лазурный берег, этот прибрежный город на северо-западе Франции в июле радует приятными ценами на авиабилеты и комфортыми 24°C. Также в этом время в Нанте проводится немало фестивалей и концертов под открытым небом, многие из которых бесплатны для посещения. Также здесь приятно гулять по Jardin des Plantes – ботаническому саду площадью семь гектаров, где произрастает более 10 тысяч видов растений.

Любителей делать побольше фото в путешествиях порадует Le Voyage à Nantes – бесплатный городской художественный маршрут, включающий около 120 общественных инсталляций, разбросанных вдоль улиц, крыш и берегов реки Луары.

3. Калабрия, Италия – чтобы избежать толп. В июле в Средиземноморье становится невыносимо жарко, но это не относится к Калабрии, также известной как "носок сапога" – юго-западному побережью, где Италия "пинает" Сицилию. Это обширная полоса романтических гор и место расположения некоторых из самых впечатляющих пляжей Италии предлагает туристам освежится в гротах из песчаника с богатой историей и побаловать себя тартуфо – мороженым, покрытым шоколадом или какао-порошком, с фруктовой или шоколадной начинкой.

Тем временем, город Реджо-ди-Калабрия находится всего в двух часах езды на юг на поезде от места, где можно сесть на 35-минутный паром до Мессины на Сицилии.

4. Рейкьявик, Исландия – для тех, кто не любит жару. Со средней температурой 13°C, исландская столица в июле также радует гостей около 20 часами дневного света. Именно в этом месяце у туристов больше всего шансов понежиться в джакузи под волшебным, низко расположенным полуночным солнцем.

И все это означает, что независимо от того, совершаете ли вы однодневные поездки с базы в Рейкьявике или едете по кольцевой дороге, у вас будет достаточно времени, чтобы увидеть водопады, ледниковые лагуны и колонии тупиков на вершинах скал – последние также наиболее активны в этом месяце.

Летний отдых 2025 – куда поехать в отпуск этим летом

Как сообщал УНИАН, ранее туристам назвали пять лучших прибрежных городов Средиземноморского региона, где можно относительно дешево отдохнуть этим летом.

В свою очередь эксперты Lonely Planet назвали туристам лучшие места в мире для прохладного отдыха летом 2025 года.

При этом крупнейший бюджетный авиаперевозчик Европы Ryanair уже начал пугать пассажиров рекордными задержками рейсов этим летом.

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