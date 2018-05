Туск призвал Европарламент ускорить предоставление Украине "безвиза"

Президент Европейского совета Дональд Туск в письме президенту Европарламента Мартину Шульцу призвал как можно скорее договориться о механизме приостановки безвизового режима, чтобы предоставить обещанный безвизовый режим Украине и Грузии. Об этом говорится в письме Туска от 6 декабря, которым располагает Радио Свобода.

"Мы рискуем потерять не только социальные, политические и экономические интересы, не только будущее наших отношений со всеми нашими соседями, но и – особенно – наш авторитет", – говорится в письме.

"Мы не можем позволить тем, кто доверился нам, в конце концов стать жертвами наших внутренних споров", – написал Туск.

Президент Европейского совета добавил, что ЕС выдвинул строгие требования к своим партнерам, которые они выполнили "ценой болезненных реформ, и часто с огромными политическими рисками".

"Если мы хотим воплотить безвизовый режим в реальность, то я твердо убежден, что изначально нужен надежный и эффективный процесс приостановки. Поэтому если мы хотим сохранить наш авторитет, мы должны найти реальное, а не идеальное, решение этой проблемы", – отметил Туск.

Как сообщает брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк, механизм остановки безвизового режима на специальных переговорах ("триалоге") в Брюсселе будут рассматривать 7 декабря в 18:00 по Киеву. По его словам, стороны могут договориться о времени первого периода приостановления - 9 месяцев.

