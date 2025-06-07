В сеть попали маркетинговые материалы Xiaomi Smart Band 10 / фото Xiaomi

Портал YTECHB опубликовал рекламные материалы юбилейного фитнес-трекера Xiaomi Smart Band 10, тем самым в очередной раз подтвердив его технические параметры и дизайн. 

Как и ожидалось, главным изменением по сравнению с предшественником стал увеличенный дисплей – его диагональ выросла на 0,1 дюйма. Браслет оснастят 1,72-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой 60 Гц, яркостью до 1500 нит и плотностью пикселей 326 ppi.

Корпус устройства выполнен из алюминия, вес – всего 16 граммов без учета ремешка. Упоминается защита 5 ATM, что позволит носить браслет даже во время плавания на глубине до 50 метров.

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Трекер оснастят широким набором датчиков: акселерометром, гироскопом, компасом, датчиком освещенности и  PPG-сенсором для измерения пульса. Smart Band 10 будет поддерживать более 150 спортивных режимов, включая продвинутый режим плавания. Гаджет также сможет анализировать качество сна. Аккумулятор – 233 мАч, чего достаточно для 21 дня автономной работы.

Фото Xiaomi Smart Band 10 07 июня 2025
Фото Xiaomi Smart Band 10 07 июня 2025
Фото Xiaomi Smart Band 10 07 июня 2025
Фото Xiaomi Smart Band 10 07 июня 2025
Фото Xiaomi Smart Band 10 07 июня 2025

Официальный анонс ожидается в ближайшие недели. Стоимость новинки в Европе, согласно предварительным данным, составит от 40 до 50 евро.

Как УНИАН уже писал, Xiaomi впервые с 2011 года возглавила рынок носимых устройств, обогнав Apple. Успех компании связан с обновлением серий Smart Band и Watch, а также выпуском более доступных продуктов под брендом Redmi.

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