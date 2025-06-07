Один из самых популярных гаджетов Xiaomi получит увеличенный экран и симметричные тонкие рамки.

Портал YTECHB опубликовал рекламные материалы юбилейного фитнес-трекера Xiaomi Smart Band 10, тем самым в очередной раз подтвердив его технические параметры и дизайн.

Как и ожидалось, главным изменением по сравнению с предшественником стал увеличенный дисплей – его диагональ выросла на 0,1 дюйма. Браслет оснастят 1,72-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой 60 Гц, яркостью до 1500 нит и плотностью пикселей 326 ppi.

Корпус устройства выполнен из алюминия, вес – всего 16 граммов без учета ремешка. Упоминается защита 5 ATM, что позволит носить браслет даже во время плавания на глубине до 50 метров.

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Трекер оснастят широким набором датчиков: акселерометром, гироскопом, компасом, датчиком освещенности и PPG-сенсором для измерения пульса. Smart Band 10 будет поддерживать более 150 спортивных режимов, включая продвинутый режим плавания. Гаджет также сможет анализировать качество сна. Аккумулятор – 233 мАч, чего достаточно для 21 дня автономной работы.

Официальный анонс ожидается в ближайшие недели. Стоимость новинки в Европе, согласно предварительным данным, составит от 40 до 50 евро.

Как УНИАН уже писал, Xiaomi впервые с 2011 года возглавила рынок носимых устройств, обогнав Apple. Успех компании связан с обновлением серий Smart Band и Watch, а также выпуском более доступных продуктов под брендом Redmi.

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