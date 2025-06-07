Это произошло в субботу утром, 7 июня.

В субботу утром, 7 июня 2025 года, Воздушные силы Украины провели успешную операцию на Курском направлении, в результате которой был сбит российский истребитель Су-35.

"Вместе к победе!", - говорится на официальной странице ВС Украины в Telegram.

Уничтожения российских самолетов

Последний удар по российским самолетам Украина нанесла 1 июня. Тогда, в ходе операции "Паутина" от СБУ, было уничтожено более 40 целей, включая стратегическую авиацию врага.

Видео дня

Последнее сбитие российского истребителя в воздухе произошло в начале мая. Тогда воины спецподразделения ГУР МО Украины Group 13 избавились от российского Су-30. Этот случай первый в мире, ведь сбитие произошло с помощью ракеты с надводного безэкипажного катера MAGURA.

Последние новости о Курском направлении

Ранее УНИАН сообщал, что оккупанты захватили еще два населенных пункта на Сумщине. Это касается Кондратовки и Алексеевки. Расстояние по прямой до пригорода Сум до позиций российских войск составляет менее 20 километров...

Один из экспертов заявляет, что россияне хотят доползти до Сум, чтобы "эффективно закошмарить" город. "На Сумщину наползает та группировка, которую они несколько месяцев собирали, чтобы вытеснить нас из Курской области", - добавил он.

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