Один из трех претендентов может не расчитывать на "безвиз" в январе, и это не Украина - СМИ

Об этом пишет "Европейская правда".

Согласно информации, размещенной на сайте Европарламента, 18 января евродепутаты планируют рассмотреть регламент 2016/0125(COD) в первом чтении. Этот документ предусматривает исключение украинцев из числа граждан, которым необходимы визы для путешествий в ЕС.

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Кроме того, в этот же день евродепутаты намерены рассмотреть соответствующее предложение по Грузии (регламент 2016/0075 (COD)).

В отношении Косова подобных планов у Европарламента пока нет.

Как уже сообщалось, согласно предварительной информации о процедуре принятия механизма приостановления, в тот же день, 18 января, евродепутаты планируют рассмотреть соответствующий регламент 2016/0142(COD) в первом чтении.

В то же время это сообщение на сайте Европарламента не определяет фактическую дату голосования по украинскому "безвизу".

Юридически Европарламент оставляет за собой возможность скорректировать эти планы, назначив рассмотрение вопросов на более раннюю или более позднюю дату.

Как известно, ранее страны-члены ЕС приняли решение, что безвизовый режим для Украины и Грузии заработает только после согласования общего механизма приостановления "безвиза".