Белый дом откладывает принятие нового пакета санкций против России, тогда как Сенат ждет сигнала от президента, а война в Украине набирает новые обороты.

План санкций США против России завис из-за неопределенности позиции президента Дональда Трампа относительно войны в Украине, пишет Bloomberg.

Комментарии Трампа о возможности позволить России и Украине "продолжить войну" вызвали политический дискомфорт в Конгрессе США. Законопроект о новых жестких санкциях против Москвы, который имеет более 80 соавторов и поддерживается обеими партиями, пока приостановлен из-за неуверенности относительно поддержки со стороны Белого дома.

Трамп заявил, что еще не рассматривал законопроект и примет решение "в нужное время". Это заставило соавтора законопроекта, сенатора-республиканца Линдси Грэма, снизить темп и ссылаться на "координацию с Белым домом". Его коллега-демократ Ричард Блюменталь заявил, что документ еще дорабатывают, чтобы сделать его более приемлемым для президента.

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Новый пакет санкций может лишить Россию до $60 миллиардов ежегодно, существенно сократив ее нефтяной и газовый экспорт. Он также предусматривает 500% тарифы для стран, покупающих российскую нефть - в частности для Китая и Индии.

В Белом доме отмечают, что решение о санкциях будет принимать исключительно президент. По данным источников, Трамп сдерживается от радикальных шагов из-за провала дипломатических инициатив и опасения, что жесткие санкции лишь подтолкнут Путина к эскалации.

Тем временем Россия ответила новыми ударами по Украине, в частности масштабным ночным обстрелом Харькова, повлекшим жертвы среди мирного населения. Украина, в свою очередь, нанесла дальнобойный удар по российским военным базам.

Несмотря на критику в медиа, Трамп не исключил дальнейших санкций и даже намекнул, что рассматривает давление как на Россию, так и на Украину. Его главный внешнеполитический советник Марко Рубио подтвердил, что президент считает: дополнительные санкции могут отпугнуть Россию от мирных переговоров.

Санкции США против РФ - что известно

В Конгрессе США уже подготовили санкции против России. Спикер Палаты представителей Майк Джонсон поддержал идею введения новых жестких санкций против России.

"Есть много членов Конгресса, которые хотят, чтобы мы ввели как можно более строгие санкции против России. И я являюсь сторонником этого", - сказал он журналистам.

В то же время The Wall Street Journal пишет, что Белый дом тайно давит на сенатора Линдси Грэма, призывая его значительно ослабить законопроект о санкциях против России.

Однако президент США Дональд Трамп заявил, что применит дополнительные санкции против России "при необходимости", поскольку война страны с Украиной продолжает затягиваться.

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