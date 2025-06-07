'Мы не дети с Путиным': Зеленский резко ответил Трампу на заявление о войне

Президент напомнил, что Россия убивает мирное население, в том числе детей. Среди российских жертв официально более 600 детей.

Президент Владимир Зеленский отверг сравнение Дональда Трампа о том, Украина и Россия "ведут себя как дети".

"Мы не дети с Путиным на детской площадке в парке. Он убийца, который пришел в этот парк, чтобы убивать детей", - отметил украинский лидер в интервью для ABC News, комментируя заявление Трампа.

Зеленский добавил, что это заявление Трампа свидетельствует о том, что глава Белого дома не понимает масштабов трагедии, которую переживает украинский народ. Зеленский описал "безграничную" боль украинского отца, который потерял жену и троих детей в результате ракетного удара.

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"Он просто сказал: "Каждое утро, когда я просыпаюсь, я ищу свою семью - я ищу повсюду в квартире... Мне до сих пор кажется, что это был кошмар... плохой сон", - поделился Зеленский.

Трамп "не мог полностью почувствовать и понять эту боль", отметил президент. Он напомнил, что 631 украинский ребенок погиб в войне.

"И дело не в президенте Трампе, а в любом человеке, который не находится здесь, в стране, за тысячи миль километров, - они не могут полностью почувствовать и понять эту боль", - сказал он.

Что предшествовало

Как сообщал УНИАН, во время встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцом сравнил войну России против Украины с дракой между "двумя маленькими детьми" в парке.

"Иногда, когда вы видите в парке двух маленьких детей, которые дерутся и ненавидят друг друга, вы пытаетесь их растянуть, они не хотят... иногда лучше дать им немного подраться, а потом уже растянуть", - заявил президент США.

В ответ на это в Кремле заявили, что эта война для России является "экзистенциальной". Об этом сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, назвав войну "вопросом будущего" РФ.

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