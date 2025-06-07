Зеленский озвучил еще ряд деталей / коллаж УНИАН, фото УНИАН, кадр из видео от источника

Российские водители грузовиков, которые перевозили то, что впоследствии стало платформами для масштабной внезапной атаки дронов Украины на российские стратегические самолёты, сделали это, не ведая об участии в операции, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Они ничего не знали", — сказал Зеленский в эксклюзивном интервью Марте Раддатц, которое выйдет в эфир в воскресенье в программе This Week with George Stephanopoulos на телеканале ABC News.

По словам украинского лидера, они просто выполняли свою работу. Зеленский пояснил, что водители не знали, что перевозимые ими мобильные домики и другие контейнеры были тайно оснащены дронами, которые впоследствии атаковали российские авиабазы. Он также подчеркнул, что в операции участвовали исключительно украинские спецслужбы и использовалось только украинское оружие.

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"Я очень хотел, чтобы использовалось только то, что мы производим сами, и чтобы это разделение было абсолютно чётким", — подчеркнул глава государства.

Операция "Паутина" - последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что про заявления президента США Дональда Трампа об этой операции. Он заявил, что Украина якобы "дала России повод пойти и разбомбить их к чертям".  И именно поэтому "Паутина" ему не понравилась.

Но стоит также подчеркнуть, что произошедшее стало "звоночком", в частности, и для американских военных баз. "Мир увидел в реальном времени, как легкодоступные технологии могут нарушить устоявшуюся динамику власти", — сказал министр армии США Дэниел Дрисколл.

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