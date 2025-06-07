Президент Украины также ответил, какое оружие использовалось в ходе этой атаки.

Российские водители грузовиков, которые перевозили то, что впоследствии стало платформами для масштабной внезапной атаки дронов Украины на российские стратегические самолёты, сделали это, не ведая об участии в операции, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Они ничего не знали", — сказал Зеленский в эксклюзивном интервью Марте Раддатц, которое выйдет в эфир в воскресенье в программе This Week with George Stephanopoulos на телеканале ABC News.

По словам украинского лидера, они просто выполняли свою работу. Зеленский пояснил, что водители не знали, что перевозимые ими мобильные домики и другие контейнеры были тайно оснащены дронами, которые впоследствии атаковали российские авиабазы. Он также подчеркнул, что в операции участвовали исключительно украинские спецслужбы и использовалось только украинское оружие.

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"Я очень хотел, чтобы использовалось только то, что мы производим сами, и чтобы это разделение было абсолютно чётким", — подчеркнул глава государства.

Операция "Паутина" - последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что про заявления президента США Дональда Трампа об этой операции. Он заявил, что Украина якобы "дала России повод пойти и разбомбить их к чертям". И именно поэтому "Паутина" ему не понравилась.

Но стоит также подчеркнуть, что произошедшее стало "звоночком", в частности, и для американских военных баз. "Мир увидел в реальном времени, как легкодоступные технологии могут нарушить устоявшуюся динамику власти", — сказал министр армии США Дэниел Дрисколл.

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