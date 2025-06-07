Посылки без очередей: 'Укрпочта' вводит новые правила получения отправлений

Решение стало ответом компании на отзывы клиентов об очередях, вызванных оплатой коммунальных услуг.

С 9 июня клиенты, которые приходят в "Укрпочту" только за посылками, смогут получать их без очереди. Об этом сообщает пресс-служба "Укрпочты"

"Отныне, если клиент приходит в отделение "Укрпочты" только для получения посылок и их количество не превышает пяти единиц, он может обратиться к оператору и имеет право на обслуживание вне очереди", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это решение стало ответом компании на отзывы клиентов относительно очередей, вызванных оплатой коммунальных услуг.

Видео дня

Кроме того, в компании отметили, что уровень вовремя доставленных отправлений "Укрпочтой" сейчас достиг рекордных 98 %, а остальные 2 % - это задержки из-за вражеских обстрелов в Донецкой, Сумской и Херсонской областях.

"Укрпочта" - последние новости

3 июня Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект по развитию финансовой инклюзии, который позволит создать банк на базе "Укрпочты".

В апреле генеральный директор почтового оператора Игорь Смелянский рассказал, что в отделениях "Укрпочты" вскоре можно будет приобрести колбасные изделия. Так компания хочет увеличить собственные доходы.

Вас также могут заинтересовать новости: