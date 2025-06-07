Журналист отметил, что Мерц предстал как государственный деятель, которого Трамп должен воспринимать всерьез.

Учитывая долгое время, отведенное на речь президента США Дональда Трампа, у немецкого канцлера Фридриха Мерца почти не было шанса опозориться в Белом доме.

Об этом пишет обозреватель BILD Флориан Кайн. Журналист отметил, что Трамп был в ударе и тем самым упростил задачу немецкому канцлеру и это, вероятно, пришлось ему по вкусу.

Кайн отметил, что у немецких властей ожидания от встречи Мерца "с самовлюбленным Трампом были столь высоки, что поначалу главной целью Мерца было провести встречу в "логове льва" без неловкостей и скандалов".

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Журналист тут напомнил, что некоторых государственных лидеров Трамп уже успел поставить в неловкое положение.

"Но Мерц добился большего. Он обратился к ответственности и совести США и их президента - не оставлять Европу одну после нападения РФ на Украину", - констатировал обозреватель.

Ужесточение совместных санкции против режима российского диктатора Путина, таким образом, по крайней мере, остается возможным, даже несмотря на то, что Трамп этого не хочет.

Каждую секунду, как отметил Кайн, Мерц вел себя уверенно и точно знал, что говорит. Он предстал как государственный деятель, которого Трамп должен воспринимать всерьез.

"А его подарок - свидетельство о рождении дедушки Трампа, эмигрировавшего из Германии в США, оказался удачным ходом. По крайней мере, Трамп сразу же откликнулся на приглашение Мерца в Германию, где тот покажет ему родину его предков.

"Ну вот, канцлер, совсем не больно было!", - подытожил обозреватель.

Визит Мерца в США

31 мая стало известно, что Мерц едет к Трампу. Тогда в немецком правительстве рассказали, что во время переговоров лидеры двух стран обсудят войну РФ против Украины, ситуацию на Ближнем Востоке и торговлю.

5 июня канцлер прибыл в Вашингтон для встречи с президентом США Дональдом Трампом. Мерца поселили в вашингтонском Blair House, который пользуется репутацией "самого роскошного отеля в мире". В гостевом доме Трампа немецкого чиновника встретят богато декорированные классические интерьеры и розовая спальня, где ранее отдыхали принцесса Диана и Жаклин Кеннеди.

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