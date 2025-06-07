В США вернулось гигантское озеро после 130 лет исчезновения: ученые ошеломлены

По словам исследователей, это произошло из-за аномально влажной зимы и стремительного таяния снегов в горах Сьерра-Невада.

В Калифорнии произошло экологическое чудо: в 2023 году после более чем столетнего отсутствия вернулось озеро Туларе - некогда крупнейший пресноводный водоем на западе США. Это произошло из-за аномально влажной зимы и стремительного таяния снегов в горах Сьерра-Невада, пишет Dailygalaxy.

Озеро, которое исчезло еще в 1890-х годах из-за осушения для сельского хозяйства, заполнилось снова, затопив часть региона Сан-Хоакин. Ученые отмечают, что возрождение Туларе может быть симптомом глобального изменения климата.

"Это не просто наводнение. Это возвращение озера", - подчеркнула исследовательница Вивиан Андерхилл.

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С возвращением воды восстановилась и экосистема: вернулись пеликаны, водоплавающие птицы, а коренное племя Тачи Йокут снова проводит традиционные церемонии. В то же время возрождение озера нанесло ущерб сельскохозяйственным хозяйствам - затоплены поля, разрушены дома.

Хотя площадь озера начала уменьшаться уже в 2024 году, эксперты не исключают, что при более частом появлении экстремальных погодных явлений озеро может стать постоянным элементом ландшафта.

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