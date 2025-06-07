Каждый хоть раз получал странные SMS-сообщения с подозрительных номеров.

Любители легкой наживы были, есть и будут всегда. Мошенники со временем и развитием технологий эволюционируют, придумывая все новые и новые схемы обмана. Если вы задумывались, какой самый распространенный способ мошенничества, то можно с уверенностью сказать, что это телефонное мошенничество.

Звонки якобы от сотрудников банков с заявлениями о блокировке счета или "странном" движении средств. Якобы сотрудники правоохранительных органов заявляют, что с кем-то из близких случилась беда и срочно нужны деньги. Порой они присылают различные SMS-сообщения. Разберемся, какие сообщения приходят от мошенников, чтобы точно не попасться на их уловки.

Как распознать мошенника по переписке

Любой злоумышленник может выдать себя, казалось бы, самым нелепым образом. Чтобы распознать мошенника по переписке, достаточно быть внимательным и критически мыслить, не впадать в истерику и не поддаваться эмоциям.

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Главные признаки мошеннических сообщений:

грамматические ошибки и опечатки;

нелогичные предложения и вопросы, которые не имеют смысла или не соответствуют контексту;

запрос личной информации;

слишком выгодные предложения - легкий заработок, выигрыш или другие;

резкий тон и давление, склонение к немедленному принятию решения, угрозы;

подозрительные ссылки;

быстрое развитие отношений – внезапные признания в любви;

просьба перечислить деньги.

Лучше всего не реагировать на странные сообщения, присланные с неизвестных номеров. Если это кто-то из знакомых или по рабочим вопросам, то люди зачастую перезванивают.

Самые часто встречаемые примеры СМС мошенников, которые на первый взгляд могут показаться вполне безобидными: "Вам необходимо позвонить по номеру...", "Подтвердите данные банковского счета", "Вы выиграли приз…. Срочно свяжитесь с нами по телефону или перейдите по ссылке" или "У меня проблемы. Скинь срочно (сумма). Не звони, не могу говорить".

Важно помнить, что мошенники используют разные методы, поэтому будьте бдительны и не реагируйте, даже если пришла СМС о зачислении денег.

Что могут сделать мошенники по коду из SMS

Бывают случаи, когда на телефон внезапно приходит СМС с кодом. Мошенники могут использовать эти цифры для переводов денег, взлома аккаунтов и совершения покупок от вашего имени. Они могут получить доступ к банковскому приложению, социальным сетям и другим сервисам, где вы храните личные данные.

В связи с этим возникает вопрос: "Могут ли мошенники получить доступ к СМС?". Да, мошенники могут получить доступ к SMS на вашем телефоне, и это реальная угроза. Они могут использовать различные методы, такие как фишинг, взлом телефона, подмена SIM-карты или выуживание данных через незащищенные сети Wi-Fi. Получив доступ, они могут перехватывать коды из SMS, используемые для подтверждения операций, регистрации новых аккаунтов или других целей.

Что делать, если пришло СМС от мошенников

СМС от злоумышленников может прийти каждому. На эмоциях люди делают глупости, отдавая мошенникам свои деньги собственноручно. Есть несколько правил, которые уберегут от неприятностей:

не передавайте никакую личную информацию – банковские данные, смс-коды и прочее;

не переходите по подозрительным ссылкам;

не переводите деньги на незнакомые счета;

прекратите общение с мошенником.

Также стоит обратиться в компетентные правоохранительные органы.

Ранее УНИАН писал, какой мессенджер самый безопастный.

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