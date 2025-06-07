Стюардесса назвала самій ужасный напиток, который подают пассажирам и это может вас удивить.

Обслуживание в баре на борту самолета - это то, чего всегда ждут пассажиры, и часто оно бесплатное на дальних рейсах.

Большинство авиакомпаний предлагают пассажирам широкий выбор алкогольных и безалкогольных напитков, которыми они могут насладиться во время полета, пишет Dailymail. Однако одна из бортпроводниц рассказала, что, по ее мнению, является худшим напитком, который можно взять во время полета.

Сотрудница авиации рассказала, почему именно этого напитка следует избегать. Она объяснила, что наливание газированных напитков в воздухе может быть настоящей неприятностью для бортпроводников.

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Опытная стюардесса сказала, что "безалкогольные напитки пенятся намного сильнее, когда их наливают из банки" из-за давления в салоне. Она добавила, что это означает, что ей придется "ждать, пока не осядут пузырьки, прежде чем я смогу продолжить наливать".

Это может привести к замедлению подачи напитков, особенно на загруженных рейсах с высоким спросом на напитки.

На рейсах в салоне сухо из-за низкой влажности, а газированные напитки не так хорошо увлажняют, как вода, и в долгосрочной перспективе это может вызвать у вас еще большую жажду. К тому же, поскольку давление в салоне ниже, чем на земле, газы газированных напитков также могут расширяться в желудке, что может привести к вздутию живота.

Стюардесса отметила, что лучшим напитком для поддержания водного баланса во время полета является вода.

Другие новости от бортпроводников

Недавно стюардесса рассказала о "темных сторонах" своей работы. Она призналась, что иногда ей сложно продолжать заниматься любимым делом.

Бортпроводница по имени Мег сказала, что благодаря этой работе она смогла увидеть много "удивительных мест", путешествовать по миру — но это "имеет свою цену".

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