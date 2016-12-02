Комитет ЕП может проголосовать за режим приостановки "безвиза" 8 декабря – журналист

Об этом брюссельский корреспондент Радио Cвобода Рикард Йозвяк написал в Twitter.

"Комитет Европарламента по гражданским свободам установил дату возможного голосования по механизму приостановки безвизового режима 8 декабря", - написал он.

the EP's civil liberties committee has put a possible vote on the suspension mechanism on the agenda for 8 Dec. #Ukraine#Georgia#Kosovo — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) December 2, 2016

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Как сообщал УНИАН, ранее на сайте Европарламента ориентировочной датой рассмотрения принятия в первом чтении механизма реагирования на миграционные вызовы в ЕС было определено 18 января 2017 года. Речь идет о введении процедуры приостановления безвизовых режимов с третьими странами, граждане которых освобождены от визовых требований.

В то же время, как сообщил УНИАН источник в дипломатических кругах, механизм временной приостановке действия безвизового режима Европейского Союза с третьими странами будет рассмотрен 7 декабря на уровне послов ЕС. Заседание трехсторонней группы (Европарламент, Европейский совет и Словакия, которая председательствует в ЕС во втором полугодии 2016 года), которое состоялось 29 ноября в Брюсселе, завершился без конкретных результатов.

24 ноября президент Еврокомиссии Юнкер заявил, что считает возможным принять решение о введении Евросоюзом безвизового режима для Украины до конца года. Также он обратил внимание, что, очевидно, Совету ЕС и Европарламенту необходимо достичь соглашения относительно четких путей и средств при введении механизма приостановки визовых режимов с третьими странами.

Перед саммитом Украина-ЕС 24 ноября президент Европарламента Мартин Шульц отметил, что безвизовый режим для Украины зависит от способности стран-членов ЕС договориться относительно механизма временной приостановки действия Шенгенского соглашения с третьими странами. По его словам, замечания к механизму приостановления имеют не только Франция, но и Бельгия, Германия, Италия и другие страны. Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что безвизовый режим для украинцев со стороны ЕС заработает сразу после согласования механизма его приостановления.