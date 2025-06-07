Новинка получит 8 ГБ видеопамяти стандарта GDDR7, 2560 ядер CUDA и энергопотребление в 130 Вт.

На данный момент роль самой доступной модели в новой линейке видеокарт NVIDIA занимает далеко не бюджетная GeForce RTX 5060. Но вскоре это может измениться: инсайдеры утверждают, что компания готовит к релизу видеокарту начального уровня GeForce RTX 5050.

По данным портала VideoCardz, релиз видеокарты состоится в июле 2025 года, причем десктопная и мобильная версии выйдут одновременно. Анонс пройдет в формате пресс-релиза, цена – менее 250 долларов (~10 000 грн).

В списке ожидаемых характеристик: 2560 ядер CUDA и 8 ГБ памяти стандарта GDDR7 с 128-битной шиной. По словам источника, изначально Nvidia планировала использовать стандарт GDDR6, но переключилась на GDDR7 из-за высокого спроса на первый стандарт со стороны AMD и Intel.

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Уровень энергопотребления новинки составит 130 Вт, что делает ее подходящим вариантом для сборок с ограниченным охлаждением и акцентом на энергоэффективность.

Кроме того, Nvidia готовит новые видеокарты Super актуальной серии GeForce RTX 50 с увеличенным на 50% объемом памяти. Благодаря такому апгрейду GeForce RTX 5080 Super получит 24 ГБ памяти, а у GeForce RTX 5070 Super будет 18 ГБ памяти.

Свежий опрос Steam показал, что летом 2025 года видеокартами Nvidia оснастили свои игровые системы 74% ПК-геймеров, тогда как доля AMD составляет всего 17%. Меж тем решениями Intel пользуется уже 7% геймеров.

Ранее техноблогеры предостерегли геймеров от покупки новенькой GeForce RTX 5060 и обвинили Nvidia в манипуляции.

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