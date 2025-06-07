Новые выплаты на ребенка предусматривают единоразовую помощь.

Правительство запускает "подъемную" выплату для некоторых категорий украинских детей. Речь идет о тех, кто переезжает с оккупированных территорий, пережил депортацию или принудительное перемещение. Объясняем, где и как оформить выплаты на ребенка.

Ранее мы рассказывали, что изменится с 1 июня в Украине - что нужно знать о субсидиях, банках и повторной ВВК.

Выплаты на детей 2025 - Украина запускает помощь в 50 тыс. грн

В Украине вводят единовременную помощь по 50 000 грн для детей, что были вынуждены пережить депортацию, принудительное перемещение или проживали на оккупированной территории, а теперь могут вернуться.

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Цель такой выплаты на детей - поддержать их адаптацию и помочь как можно быстрее вернуться к нормальной жизни в обществе. Для этого каждому из них разрабатывают индивидуальный план, а сама поддержка может быть краткосрочной, средне- или долгосрочной.

Ребенок сможет получить:

все необходимые социальные услуги;

медицинскую помощь;

помощь психолога;

реабилитационные мероприятия;

поддержку юристов.

Эти меры направлены на комплексную реинтеграцию пострадавших детей в мирную жизнь.

Для семей таких детей тоже предусмотрена поддержка, а если ребенок без семьи, то ему обеспечат одну из форм семейного воспитания (это может быть опека, усыновление, детский дом семейного типа и другие).

Чтобы оформить такую помощь детям, следует обратиться в Госслужбу по делам детей.

Важно: получение "подъемных" средств никоим образом не будет влиять на субсидии и соцвыплаты - их не будут учитывать при начислении других видов социальной помощи.

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