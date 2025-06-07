При этом он выразил надежду, что оккупантам все же не удастся преодолеть передовые оборонительные рубежи.

На Сумском направлении за последнюю неделю российские оккупанты активно продвигаются, создавая угрозу для города Сумы.

Об этом заявил бывший спикер Генштаба и военный эксперт Владислав Селезнев. На фоне организации обороны города он настоятельно рекомендовал жителям Сум, особенно семьям с детьми и пенсионерам, эвакуироваться из областного центра.

Селезнев отметил, что россияне поставили перед собой задачу за счет Сумщины сделать буферную зону. При этом он выразил надежду, что оккупантам все же не удастся преодолеть передовые оборонительные рубежи.

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"Если произойдет прорыв фортификаций, это может свидетельствовать либо о плохой работе областной военной администрации, или о том, что враг имеет преимущество в ресурсах настолько значительное, что способен проходить даже наши оборонные сооружения", - высказал мнение Селезнев.

Сумское направдение

Недавно артиллеристы рассказали о ситуации на Сумщине. Они отметили, что сейчас работа стала более напряженной. Россияне подтягивают силы на границу с Украиной.

Артиллеристы ВСУ, позиции которых расположены в Сумской области на границе с Курской областью, соглашаются с данными СМИ о том, что оккупантам удается продвигаться в Сумской области благодаря большому количеству живой силы.

Они отметили, что здесь мало механизированных штурмов, но очень много пехотных "накатов".

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