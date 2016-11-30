В МИД сомневаются относительно принятия ЕС механизма приостановления "безвиза" для третьих стран 18 января

Заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль выразила сомнение, что 18 января 2017 года является окончательной датой принятия Евросоюзом механизма приостановления безвизовых режимов с третьими странами, после чего в ЕС обещают принять решение о введении безвизового режима для Украины.

Об этом она сказала в эфире «5-го канала», отвечая на вопрос, что означает дата 18 января, которая появилась на сайте Европейского парламента относительно возможного рассмотрения механизма реагирования на миграционные вызовы в Европейском Союзе.

"Я очень хотела сказать, что это уже окончательный (срок - УНИАН) и уже не подлежит сомнению. Одновременно у меня в последнее время возникает очень много сомнений относительно вообще возможности как-то опираться на утверждение наших европейских партнеров, потому что мы уже от них слышали такое количество обещаний относительно решения их внутреннего вопроса о приостановлении безвизового режима, что сейчас я не могу сказать уверенно, что это обещание будет выполнено", - подчеркнула Зеркаль.

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В связи с этим она напомнила, что и президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер и комиссар ЕС по Европейской политике соседства и переговоров о расширении Иоганнес Ган и другие европейские высокопоставленных "говорили о том, что октябрь - это все окончательно, когда будет решено, ну ноябрь уже точно".

"Ноябрь - сегодня последний день. Ничего не решено... Я на прошлой неделе была в Париже, у них не было такой уверенности, что в декабре они смогут достичь компромисса относительно этого механизма приостановления безвизового режима", - заявила заместитель министра иностранных дел.

Как сообщал УНИАН, на сайте Европарламента ориентировочной датой рассмотрения принятия в первом чтении механизма реагирования на миграционные вызовы в ЕС определено 18 января 2017 года. Речь идет о введении процедуры приостановления визовых режимов с третьими странами, граждане которых освобождены от визовых требований.

В то же время, как сообщил УНИАН источник в дипломатических кругах, механизм временной приостановке действия безвизового режима Европейского Союза с третьими странами будет рассмотрен 7 декабря на уровне послов ЕС.

Заседание трехсторонней группы (Европарламент, Европейский совет и Словакия, которая председательствует в ЕС во втором полугодии 2016 года), которое состоялось 29 ноября в Брюсселе, завершился без конкретных результатов.

24 ноября президент Еврокомиссии Юнкер заявил, что считает возможным принять решение о введении Евросоюзом безвизового режима для Украины до конца года.

Также он обратил внимание, что, очевидно, Совету ЕС и Европарламенту необходимо достичь соглашения относительно четких путей и средств при введении механизма приостановки визовых режим с третьими странами.

Перед саммитом Украина-ЕС 24 ноября президент Европарламента Мартин Шульц отметил, что безвизовый режим для Украины зависит от способности стран-членов ЕС договориться относительно механизма временной приостановки действия Шенгенского соглашения с третьими странами. По его словам, замечания к механизму приостановления имеют не только Франция, но и Бельгия, Германия, Италия и другие страны.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что безвизовый режим для украинцев со стороны ЕС заработает сразу после согласования механизма его приостановления.