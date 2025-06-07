Украина в мае чрезвычайно успешно испытала собственную баллистику, - эксперт

Программу создания баллистических ракет отделили от других. Ее куратором стал один из заместителей министра обороны, добавил эксперт.

В середине мая состоялись чрезвычайно успешные испытания украинской баллистической ракеты. Она преодолела почти 300 км и уничтожила российский командный пункт.

Об этом в эфире Еспресо заявил военный эксперт, директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак.

"В мае 2022 года стартовала новая ракетная программа, но Минстратегпром достаточно слабо ее реализовывал, несмотря на то что это приоритеты. В конце концов, в июле состоялись первые успешные испытания. После чего президент Зеленский заговорил именно о баллистической ракете - возможность ее создания и доведения до конца", - сказал он.

Видео дня

Эксперт отметил, что Украина правильно администрировала эту ракетную программу с июля 2024 года. За реализацию проекта отвечает профильный заместитель министра обороны - генерал Анатолий Клочко. В Минобороны появилось Главное управление сопровождения ракетной программы.

"Я считаю, что куратора удачно выбрали и то, что программа отделена от других программ, что у каждого ракетного комплекса и ракетной номенклатуры есть свой куратор и свой руководитель, - это позитив. Насколько мне известно, в середине мая состоялись испытания, которые оцениваются как чрезвычайно успешные - почти 300 км преодолела ракета и уничтожила российский командный пункт, и очень важно, что это боевое использование", - добавил Бадрак.

Он отметил, что после этого ракета запускается в серию. Синхронизировано происходит работа Минобороны и Минстратегпрома. Эксперт отметил, что до этого Минстратегпром серьезно тормозил.

"Я не знаю, сколько ракет можно ожидать за месяц, за год, - думаю, что будет наращиваться очень мощно. Боеголовка этой ракеты - за 400 кг и это очень мощный арсенал. Для сравнения - новая американская баллистическая ракета - это всего 91 кг. Видно, что у нас это будет мощное оружие. Я надеюсь, что мы будем двигаться дальше, главное - масштабировать быстро и очень логично", - подытожил Бадрак.

Украинская баллистика - последние новости

Как сообщал УНИАН, ранее президент Владимир Зеленский сделал важное заявление относительно украинской баллистической ракеты. В частности он поручил предоставить отдельное финансирование для нашей украинской баллистической программы - для более быстрого производства ракет.

Сейчас детальные характеристики украинской баллистической ракеты остаются неизвестными, однако эксперты предполагают, что ее максимальная дальность достигает 500 км.

Впоследствии Зеленский добавил, что Украина должна увеличивать собственное производство оружия, готовятся новые договоренности с партнерами в Европе для инвестиций именно в украинское производство.

Вас также могут заинтересовать новости: