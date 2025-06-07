В США, как и в России, стратегические бомбардировщики находятся вне укрытий.

Операция Украины по уничтожению стратегических бомбардировщиков России заставила генералов и аналитиков пересмотреть возможные угрозы для ценных самолётов США как на родной территории, так и за рубежом. Ситуация вызывает тревогу, пишет CNN.

"Это момент, который заставляет поднять брови", — заявил начальник штаба ВВС США генерал Дэвид Олвин на конференции по вопросам обороны в Вашингтоне во вторник, добавив, что США уязвимы перед подобными атаками.

А вот старший научный сотрудник Центра новой американской безопасности (CNAS) Томас Шугарт отметил, что в США нет безопасных зон из-за того, что военные базы там практически не защищены. СМИ пишет, что под "незащищёнными" Шугарт подразумевает, что на американских базах не хватает укрытий, достаточно прочных, чтобы защитить военные самолёты от ударов с воздуха — будь то дроны или ракеты.

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Во время операции "Паутина" можно было заметить, что российские самолёты находились на взлётно-посадочных полосах без укрытия — точно так же, как размещаются американские военные самолёты на многих базах в США и за их пределами. В итоге СБУ уничтожила 1 июня целей на сумму около 7 миллиардов долларов, тогда как всего один стратегический бомбардировщик ВВС США B-2 стоит около 2 миллиардов, и таких самолётов у США только 20 единиц.

"Ударные силы Народно-освободительной армии Китая (НОАК) — самолёты, ракетные установки, надводные и подводные корабли, спецназ — могут атаковать американские самолёты и их инфраструктуру на авиабазах по всему миру, включая континентальную часть США", — написали Шугарт и его соавтор Тимоти Уолтон в докладе для Hudson Institute, в котором рассматривались угрозы американским военным базам со стороны Китая в случае конфликта сверхдержав.

Военные симуляции и аналитика показывают, что подавляющее большинство потерь авиации США, скорее всего, произойдёт на земле — на аэродромах. Эти потери могут быть катастрофическими, говорится в материале. К примеру, авиабаза Андерсон на острове Гуам — возможно, самое важное воздушное подразделение США в Тихом океане, где размещались те самые бомбардировщики B-2 стоимостью $2 млрд, а также B-1 и B-52 — не имеет укреплённых укрытий.

"Сейчас, думаю, мы не на том уровне, на котором должны быть", — заявил генерал Олвин на конференции CNAS. США теперь необходимо не только защищать свои базы и самолёты, но и надёжно следить за окружающими территориями.

Цена "игры в оборону"

Однако всё это стоит денег, и Олвин признал, что перед США стоит бюджетная дилемма — тратить ли оборонные средства на укреплённые ангары и системы защиты от дронов и ракет; или вкладываться в наступательное вооружение, чтобы атаковать противника.

Укреплённые ангары для самолётов не выглядят "громко" в СМИ, в отличие от дорогих оборонных программ, таких как новые стратегические бомбардировщики B-21, каждый из которых оценивается примерно в 700 миллионов долларов.

Строительство одного укреплённого ангара обходится примерно в 30 миллионов долларов.

Огромные территории как "слабость"

В случае России её огромная территория долгое время считалась преимуществом в войне с Украиной. Одна из авиабаз, поражённых в ходе украинской операции "Паутина", находилась ближе к Китаю и Японии, чем к Киеву.

Но теперь размеры России стали её слабостью. Каждый пограничный переход может стать точкой проникновения; каждый грузовой контейнер на трассе или поезде должен вызывать подозрения.

И аналогичная ситуация складывается в США, подчеркивают журналисты. Ведь базы стратегических бомбардировщиков ВВС США расположены, как правило, в глубине страны — но рядом с транспортными артериями, по которым ежедневно проезжают тысячи грузовиков.

Например, все 20 бомбардировщиков B-2 базируются на авиабазе Уайтмен в штате Миссури. Это примерно 1 000 км от ближайшего побережья Мексиканского залива, но всего 40 км к югу от межштатной трассы I-70 — одной из главных магистралей США. База Дайесс в Техасе, где базируются B-1, также расположена рядом с важной автомагистралью I-20.

"Вспомните обо всех контейнерах и нелегальных проникновениях внутри наших границ. Эта связь должна вызвать тревогу в определённых кругах США", — сказал бывший директор оперативного центра разведки Тихоокеанского командования США Карл Шустер.

Китай совсем в другой ситуации

Согласно докладу Hudson Institute, НОАК за годы при Си Цзиньпине вложила большие ресурсы в защиту своей авиации в рамках масштабного военного наращивания. У Китая имеется более 650 укреплённых укрытий для самолётов на базах в пределах 1850 км от Тайваньского пролива.

Но Шугарт и Уолтон считают, что лучший ход Вашингтона — заставить Пекин строить ещё больше укрытий, усилив собственные ударные возможности в Азии. "В ответ НОАК, вероятно, продолжит тратить средства на дорогостоящие пассивные и активные меры обороны, и у неё останется меньше ресурсов для других инвестиций, включая наступательное вооружение и проекцию силы", — написали они.

Другие новости об операции "Паутина"

Ранее УНИАН сообщал, знали ли водители фур об операции СБУ "Паутина" заранее. По словам президента Украины Владимира Зеленского, они просто выполняли свою работу, не ведая об участии в операции.

Кроме того, мы рассказывали, что замена потерянных от "Паутины" бомбардировщиков займет у России годы. Соединенные Штаты Америки оценили потери авиации РФ следующим образом: поражено до 20 военных самолетов, еще около 10 - уничтожены.

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