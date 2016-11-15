Аэропорт в Оклахоме закрыли из-за стрельбы, есть погибший

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местную полицию.

Инцидент произошел на территории парковочного комплекса аэропорта. По данным правоохранителей, в результате происшествия погиб один человек, поиски нападавшего продолжаются.

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We have confirmed one victim shot at Will Rogers Airport. Please avoid going to the airport at this time. We will keep you posted. — OKC Police Dept (@okcpd) November 15, 2016

Полиция также предупреждает, что аэропорт временно закрыт и просит людей не приезжать туда.

"Аэропорт Уилла Роджерса в настоящее время закрыт. Если вы находитесь в аэропорту, найдите укрытие и оставайтесь там до дальнейших распоряжений", - говорится в сообщении полиции на странице в Twitter.