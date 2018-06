Аэропорт в Оклахоме закрыли из-за стрельбы, есть погибший

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местную полицию.

Инцидент произошел на территории парковочного комплекса аэропорта. По данным правоохранителей, в результате происшествия погиб один человек, поиски нападавшего продолжаются.

We have confirmed one victim shot at Will Rogers Airport. Please avoid going to the airport at this time. We will keep you posted.