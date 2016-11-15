Аэропорт в Оклахоме закрыли из-за стрельбы, есть погибший

23:36, 15 ноября 2016
Мир
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Аэропорт имени Уилла Роджерса в Оклахоме (США) приостановил работу из-за стрельбы. 

REUTERS

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местную полицию.

Инцидент произошел на территории парковочного комплекса аэропорта. По данным правоохранителей, в результате происшествия погиб один человек, поиски нападавшего продолжаются.

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Полиция также предупреждает, что аэропорт временно закрыт и просит людей не приезжать туда.

"Аэропорт Уилла Роджерса в настоящее время закрыт. Если вы находитесь в аэропорту, найдите укрытие и оставайтесь там до дальнейших распоряжений", - говорится в сообщении полиции на странице в Twitter.

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