Путин таки использовал «жесткую риторику» в адрес Саакашвили

Премьер-министр РФ Владимир Путин действительно использовал жесткую риторику в адрес режима Михаила Саакашвили, но статья французского журнала с "цитатами" премьера - инсинуация, заявил РИА Новостипресс-секретарь главы российского правительства Дмитрий Песков.

Французский Le Nouvel Observateur, рассказывая о встрече 12 августа в Кремле президента Франции Николя Саркози, президента России Дмитрия Медведева и Владимира Путина, приводит ряд высказываний, якобы сделанных премьером РФ: "... Я его (Саакашвили) повешу за яйца... Почему бы нет? Американцы ведь повесили Хусейна". В этой же статье говорится о некоей встрече 9 сентября в Подмосковье, на которой Саркози и Медведев якобы обсуждают действия в отношении Грузии и возможную реакцию мирового сообщества, приводятся "поучительные" высказывания в адрес российского лидера. Статью французского журнала перепечатали ряд ведущих западных СМИ, в частности, британские издания The Times и The Financial Times и американский телеканал Fox News.

"Владимир Путин действительно участвовал в такой встрече в Кремле 12 августа и действительно на этой встрече обсуждались вопросы, связанные с агрессией Грузии против Южной Осетии. Владимир Путин действительно использовал весьма жесткую риторику в адрес режима Саакашвили. Вместе с тем, публикация подобных "цитат", да еще со ссылкой на советника президента Франции по меньшей мере вызывает полное непонимание", - сказал Песков.

"Что же касается опубликованного материала в целом, то здесь можно сказать одно - все окончательные решения в области внешней политики РФ принимает президент РФ Дмитрий Медведев. Владимир Путин, являясь премьер-министром страны, выполняет свои функции. Все остальное, опубликованное в статье, является полной инсинуацией, еще и провокационного характера", - заявил пресс-секретарь.