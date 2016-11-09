В США закрылись все избирательные участки, Трамп лидирует в большинстве штатов
08:49, 09 ноября 2016Мир
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В 1.00 ночи по восточноамериканскому времени завершилось голосование на выборах президента США.
REUTERS
Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Голосование завершилось штатом Аляска, который имеет три голоса выборщиков.
Опросы показывали небольшое преимущество кандидата от республиканцев Дональда Трампа в этом штате.
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В целом, по результатам подсчета голосов, пока лидирует Дональд Трамп, который вступает в 264 из 270 голоса выборщиков. Его соперник от демократов Хиллари Клинтон может рассчитывать на 215 голосов.
Как сообщалось, кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп победил в трех ключевых штатах: Флориде, Огайо и Северной Каролине.
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