В США закрылись все избирательные участки, Трамп лидирует в большинстве штатов

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Голосование завершилось штатом Аляска, который имеет три голоса выборщиков.

Опросы показывали небольшое преимущество кандидата от республиканцев Дональда Трампа в этом штате.

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В целом, по результатам подсчета голосов, пока лидирует Дональд Трамп, который вступает в 264 из 270 голоса выборщиков. Его соперник от демократов Хиллари Клинтон может рассчитывать на 215 голосов.

Как сообщалось, кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп победил в трех ключевых штатах: Флориде, Огайо и Северной Каролине.