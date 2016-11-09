"Будем работать": у Порошенко заявили, что при Трампе продолжат увеличивать "украинскую коалицию"

Об этом в комментарии "112 Украина" заявил замглавы Администрации президента Дмитрий Шимкив.

По его словам, есть необходимость увеличивать проукраинскую коалицию в мире.

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"Вопрос, который стоит перед Украиной, увеличивать украинскую коалицию, мировую коалицию, над которой работают президент, министр иностранных дел, парламентский комитет Верховной Рада, и увеличивать коалицию в поддержку Украины. И сегодня вопрос надо понимать, что в США существуют много рычагов и противовесов, которые построены политической системой в США. Поэтому мы должны развивать наши отношения на том уровне, на котором мы уже много лет строим наши отношения. Поэтому я уверен, что наши усилия и поддержка США, большая страна. У нас много друзей там. Я уверен, что мы найдем, как сотрудничать в будущем, несмотря, какой будет Администрация", - отметил он.

"Будем работать с Трампом", - добавил замглавы АП.

Как сообщалось, согласно данным экзит-полла, победу на выборах президента США одержал кандидат от республиканцев Дональд Трамп. У него 274-276 голосов при 270 необходимых для победы. У Клинтон - 215.