Российская авиация и войска Асада сбросили вакуумные и "бочковые" бомбы на Алеппо. Есть погибшие и раненые

Как сообщил Анадолу представитель Управления гражданской обороны Алеппо Ибрагим Абу Лейс, российские военные самолеты и вертолеты ВВС Сирии сбросили вакуумные и "бочковые" бомбы на магистраль Кастилло, населенные пункты Джиср Хадж, Бадийин и Муйесир.

Читайте такжеГород Алеппо снова подвергся авиаударамОн добавил, что российские ВКС также нанесли авиаудары по районам Анадан и Хрейтан, а также населенному пункту Кафр Хамра.

По словам Ибрагима Абу Лейса, из-за интенсивных бомбардировок отрядам гражданской обороны трудно добраться до населенных пунктов.

"Россия и режим Асада каждый день устраивают новую бойню. Алеппо фактически предан огню. Мы просим международное сообщество оказать давление на Россию и режим Асада и потребовать от них положить конец бомбардировкам",- сказал он.