За сирийский город Алеппо развернулись ожесточенные бои - СМИ

Об этом сообщил представитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, передает РИА Новости.

По его словам, боевики используют бронетехнику. Огонь по кварталу ведут террористы из группировок "Джебхат ан-Нусра" и "Ахрар аш-Шам", кроме того, они обстреливают позиции сирийской армии в районе Хандрата.

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Представитель центра по примирению добавил, что в течение ночи боевики вели интенсивный минометный огонь из района торгового центра Кастелло и населенного пункта Мухаим-Хандрат по жилым кварталам в северном Алеппо.

Накануне обстрелы привели к большим разрушениям в Шейх-Максуде, там погибли и пострадали десятки мирных жителей.

Мирные жители также массово покидают квартал и бегут на север Сирии, в курдский кантон Африн.

Напомним, в начале июня тысячи поддерживаемых США сирийских бойцов начали наступление с целью захватить территорию на севере Сирии, находящуюся под контролем террористической группировки "Исламское государство".