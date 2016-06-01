Сирийские бойцы при поддержке международной коалиции начали освобождение Алеппо от исламистов

Операция началась только во вторник, 31 мая, и займет недели до полного выполнения, сообщает Газета.ru со ссылкой на Reuters.

Целью наступления является пресечение доступа ИГ к сирийским территориям у границы с Турцией, которую боевики долгое время используют как базу для проникновения иностранных наемников из Европы и обратно.

"Важно то, что это их последний проход" в Европу, отметил высокопоставленный чиновник минобороны США.

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Источники, знакомые с планом наступления, на условиях анонимности рассказали, что небольшая группа американских сил специального назначения будет помогать сирийцам при наступлении на земле, выступая советниками во время боевых действий, но не находясь на самом поле боя.

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При этом в операции будет задействована поддержка авиаударов коалиции во главе с США, а также огневых точек, находящихся по всей границе с Сирией на территории Турции.

По словам американского военного чиновника, для Турции, союзника НАТО в регионе, было важно знать, что операцию в подавляющем большинстве проводят именно сирийцы, а не сирийские курды, которых Анкара считает террористами.