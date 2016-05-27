Обама сегодня совершает исторический визит в Хиросиму (фоторепортаж)

Вашингтон и Токио надеются, что этот жест продемонстрирует прочность их альянса и вдохнет новую жизнь в приостановленные усилия по отказу от ядерного оружия, сообщает "Голос Америки".

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Власти двух стран рассчитывают, что визит Барака Обамы в Хиросиму, где в результате взрыва атомной бомбы 6 августа 1945 года погибли несколько тысяч человек, а к концу года еще 140 тыс., подчеркнет новый уровень примирения и прочности связей между двумя бывшими врагами.

Как заявляют в администрации, главная цель президента США в Хиросиме, где он возложит венок к мемориалу мира, – привлечь внимание к своей программе в сфере ядерного разоружения. В 2009 году президент США получил Нобелевскую премию мира за впечатлившие многих выступления на эту тему.

Барак Обама заявил, что во время визита в Хиросиму в сопровождении японского премьер-министра Синдзо Абэ он почтит память всех погибших во второй мировой войне, но не будет извиняться за бомбардировку.

Вторая атомная бомба была сброшена на город Нагасаки 9 августа 1945 года. Спустя шесть дней Япония капитулировала.

Большинство американцев считают, что бомбардировки были необходимы, чтобы положить конец войне и спасти жизни, однако некоторые историки ставят эту точку зрения под сомнение. Большинство японцев считают эти удары неоправданными.

"Я приеду в первую очередь для того, чтобы почтить память десятков миллионов человек, погибших во время Второй мировой войны. Хиросима напоминает нам, что война, вне зависимости от ее причин и состава участников, приводит к огромным страданиям и потерям, в особенности для ни в чем не повинного мирного населения", – заявил Барак Обама, в письменном виде ответив на вопросы, опубликованные в пятницу в газете Asahi.

В Белом доме были споры по поводу того, подходящий ли сейчас момент для нарушения давнего табу на визиты президентов в Хиросиму, в особенности с учетом предстоящих выборов.

Однако помощникам Барака Обамы удалось усмирить негативную реакцию со стороны ветеранских ассоциаций, подчеркнув, что он не будет ставить под вопрос решение о сбрасывании атомных бомб.

"Я не буду возвращаться к решению о применении атомного оружия в Хиросиме и Нагасаки, но подчеркну, что наш совместный визит в Хиросиму с премьер-министром Синдзо Абэ демонстрирует миру возможность примирения: даже бывшие противники могут стать ближайшими союзниками", – сказал президент США в интервью Asahi.