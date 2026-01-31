Замерзание труб лучше предотвращать, пока не поздно, но даже когда проблема проявилась, ещё не всё потеряно.

Когда замерзли трубы – это не просто досадная неприятность, а серьезная проблема, которая может привести к большим поломкам в доме.

Обычно это происходит из-за отключения электричества и, как следствие, потери тепла.

Редакция компании "EcoFlow" поделилась основными советами, как быстро отогреть пластиковые трубы без помощи сантехника или специальных служб.

Как растопить лед в пластиковой трубе – причины замерзания

Современные системы отопления сильно зависят от электричества. Даже газовым котлам оно нужно для работы термостата, розжига и вентилятора.

Без электричества отопление, особенно в сельской местности, может не работать, и температура в доме, тем более если он плохо утеплен, может быстро упасть до уличной.

Когда температура опускается ниже нуля, вода в трубах начинает замерзать. При замерзании вода расширяется примерно на 9%. В замкнутом пространстве трубы это приводит к огромному давлению, которое может разорвать и металлические, и пластиковые трубы.

Однако самое плохое начинается не во время замерзания, а когда электричество снова включают.

Пока лед находится в трубе, он сдерживает воду. Но когда дом прогревается, лед тает, и вода под большим давлением начинает вытекать через всевозможные дыры.

Даже небольшая трещина может привести к тому, что за сутки вытекут сотни литров воды, затопят все вокруг, испортят отделку, мебель и электронику.

Прежде чем перечислить способы, как отогреть замёрзшие трубы, важно уяснить, что проблема именно в замерзании. Для этого можно обратиться к ряду признаков:

• в доме нет воды или слабый напор;

• иней или конденсат на трубах в холодных местах;

• неприятный запах из слива, вздутия или трещины на трубах.

В таком случае действовать нужно безотлагательно.

Как разморозить пластиковые трубы в частном доме – пошаговое руководство

Если вы подозреваете, что трубы замерзли, нужно действовать быстро. Сначала перекройте основной кран подачи воды, чтобы избежать затопления, если труба лопнет.

Затем откройте кран, который подключен к проблемной трубе. Это уменьшит давление и поможет ей быстрее оттаять.

Отогревать трубу можно только мягким теплом: феном, электрогрелкой или тряпками, смоченными в горячей воде.

Начинать нужно со стороны крана и постепенно двигаться к замерзшему участку. Ни в коем случае нельзя использовать открытый огонь, так как разморозить пластиковые трубы водопровода у вас все равно не получится, зато это может привести к пожару или протечке.

После того как вода пойдет, оставьте небольшой напор и поддерживайте тепло в помещении. Если вы не можете добраться до трубы или она уже повреждена, вызовите сантехника.

Это крайний случай, когда проблема уже всплыла, но как предотвратить замерзание труб?

До наступления холодов нужно утеплить трубы в тех местах, куда тепло доходит меньше всего: на чердаках, в подвалах, гаражах и на наружных стенах.

Также заделайте все щели, через которые в дом может проникать холодный воздух. Наружные краны нужно освободить от воды и отключить, а также заранее узнать, где находится основной запорный вентиль.

Во время сильных морозов старайтесь поддерживать постоянную температуру в доме или квартире, даже если там никто не живет.

Открывайте дверцы шкафов под раковинами, чтобы теплый воздух циркулировал, и обеспечьте небольшой проток воды в тех местах, где трубы могут замерзнуть. Эти простые меры помогут избежать серьезных проблем и дорогостоящего ремонта.

