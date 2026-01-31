5 распространенных видов рыб, которые насытят рацион полезными белками и витаминами

Как разнообразить свое питание с помощью вкусных рыбных блюд, посоветовали шеф-повар, диетолог и продавец рыбы.

Когда речь заходит о белке, рыбу часто называют питательным и вкусным вариантом. Она также чрезвычайно универсальна и проста в приготовлении, независимо от того, предпочитаете ли вы ее с листовой зеленью, макаронами или кусочком хрустящего хлеба. Но большое количество вариантов иногда мешает понять, какие сорта лучше с точки зрения питательности, универсальности, вкуса и безопасности (например, уровня ртути). Эксперты рассказали о лучшей рыбе для употребления для сайта Марты Стюарт.

Лосось

"Это чешуйчатая рыба с насыщенным маслянистым вкусом, независимо от того, выращена ли она с соблюдением принципов устойчивого развития или на ответственном фермерском хозяйстве", – рассказала совладелица рынка морепродуктов в Нью-Йорке Дора Свон.

Его также легко готовить, что делает его идеальным для тех, кто только начинает знакомиться с рыбными рецептами, отметил диетолог Кристен Лоренц. Кроме того, лосось имеет ценную питательную ценность: рыба богата полезными для сердца омега-3 жирными кислотами, высококачественным белком и необходимыми витаминами, такими как D и B12.

Как есть лосось

Лосось можно запекать, готовить на гриле, пассировать, варить в форме пашот или жарить.

Посыпьте тосты с авокадо кусочками лосося для сытного завтрака.

Подавайте рыбу с посыпкой из зелени или в запеканке с лапшой и лососем .

Если вы хотите смягчить вкус лосося, попробуйте запечь его с чесноком.

Обжарьте лосось на гриле и подавайте его с овощами и рисом для простого, но сытного блюда.

Его также можно есть сырым для суши, при условии правильной обработки и замораживания, чтобы уничтожить паразитов. В качестве альтернативы сырой рыбе, можно приготовить суши из запеченного лосося дома.

Сардины

"Сардины маленькие, но мощные", – говорит Лоренц. Они содержат омега-3, кальций и витамин D, что делает их идеальными для поддержания здоровья костей. По словам Эрве Маливерта, директора по кулинарным вопросам Института кулинарного образования в Нью-Йорке, они также имеют низкий уровень ртути. Более того, их удобно консервировать, что делает их устойчивым вариантом белка, который можно взять с собой и хранить в кладовой – или даже в ящике стола или рабочей сумке.

Как есть сардины

Для начала, обычная банка сардин мгновенно дополнит блюдо из пасты.

На доске можно подать рыбные консервы с крекером или хлебом и сыром.

Обжарьте или запеките сардины на гриле, затем подавайте с рисом или сверху салата.

Также можно сделать перерыв от тунца с салатом, использовав сардины с лимоном и травами. Его можно есть, как бутерброд или с крекерами.

Треска

Дикая треска – очень популярная рыба. Она имеет мягкий, нежный вкус, что делает ее одной из лучших рыб для тех, кто только начинает есть морепродукты. Треска также имеет достойный внимания питательный профиль, поскольку она богата противовоспалительными омега-3 жирными кислотами и содержит мало ртути.

Как есть треску

"Треска нашла свое отражение во многих блюдах из жареной рыбы, но чаще всего ее запекают", – говорит Свон.

Запекайте треску на противне с оливковым маслом, лимоном и травами, чтобы приготовить легкое рыбное блюдо.

Треска прекрасно смакует, когда приготовлена в пергаментной бумаге или алюминиевой фольге с приправами, травами, маслом, вином и овощами.

Смешайте треску с вареным яйцом и зеленым луком и обжарьте в панировочных сухарях, чтобы приготовить легкие рыбные котлеты.

Можно приготовить запеканку из трески с картофелем и помидорами.

Или просто обжарьте треску на сковороде, а затем наслаждайтесь с крупами и овощами на ваш выбор.

Скумбрия

Если вы предпочитаете более насыщенный вкус морепродуктов, выберите скумбрию. Она имеет насыщенный, пикантный вкус, который более интенсивный, чем у лосося и трески, говорит Маливерт. Кроме того, скумбрия является отличным источником омега-3 жирных кислот, а также селена, витамина B12 и витамина D, говорит Лоренц. Этот сорт также имеет низкое содержание ртути, что делает его безопасным вариантом для потребления.

Как есть скумбрию

Скумбрию можно запекать, консервировать или солить.

Для впечатляющего и элегантного блюда подавайте целую жареную скумбрию с киноа или кус-кусом.

Используйте консервированную скумбрию, чтобы приготовить жареные котлеты и подавать их с макаронами, рисом или хлебом.

Смешайте консервированную скумбрию с пастой, разрезанными пополам помидорами черри и вашим любимым соусом или заправкой.

Или же нафаршируйте скумбрию лимоном, чесноком и смесью ваших любимых трав, затем запекайте до хрустящей корочки.

Сельдь

Сельдь, как и скумбрия, имеет сильный "рыбный" вкус, говорит Маливерт. Его вкус насыщенный и маслянистый, с некоторой выраженной соленостью, говорит Свон. Как корм для крупных видов рыб, сельдь по своей природе мала и содержит мало ртути.

Как есть сельдь

По словам Свон, сельдь можно коптить, жарить на гриле, готовить на пару и запекать. Она добавляет, что ее ассоциируют с восточноевропейской, скандинавской и немецкой кухнями.

Маленькую рыбку часто маринуют или заваривают в сливках, а затем подают как салат или с крекерами в качестве закуски.

Сочетайте зерновую или листовую зелень с сельдью, обжаренной на сливочном масле.

Также подавайте маринованную сельдь на темном ржаном хлебе с вареным яйцом, красным луком и укропом, чтобы получить классический бутерброд в шведском стиле.

