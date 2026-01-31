Не на противне и не в фольге: фудблогер назвала лучший способ запекания картофеля

Тара Бенч рассказала, как превратить просто запеченный картофель в действительно вкусный.

Запеченный картофель - одно из самых простых блюд. Но чтобы приготовить его идеально - с хрустящей корочкой и рыхлой, равномерно пропеченной серединкой, - нужно знать некоторые секреты. Издание The Takeout расспросило фудблогера и автора кулинарных книг Тару Бенч, как превратить просто запеченный картофель в действительно вкусный.

Главный секрет, по ее словам, - на чем готовить, ведь неправильный противень может привести к неравномерному запеканию. Для лучшего результата картофель она советует запекать непосредственно на решетке духовки.

"Вам точно понравится картофель, запеченный прямо на решетке, потому что воздух свободно циркулирует вокруг него. Во время приготовления воздух подсушивает кожуру, благодаря чему она становится хрустящей, с характерным треском, а середина – рыхлой", – пояснила эксперт.

Бенч не единственная, кто не любит запекать картофель на противне: такие кулинарные звезды, как Элтон Браун и Марта Стюарт, также советуют класть картофель прямо на решетку духовки. Для еще более хрустящей кожуры можно включить режим конвекции.

Как запекать картофель на решетке

Нет никаких причин не класть картофель непосредственно на решетку духовки при условии, что вы поддерживаете ее в чистоте. Хотя для многих это все равно кажется странным. Мол, а если из картофеля начнет капать?

По словам Бенч, от противня полностью отказываться не нужно – его просто следует использовать по-другому.

"Мой любимый способ – запекать картофель на металлической решетке, установленной над противнем. Воздух правильно циркулирует, благодаря чему кожица получается хрустящей со всех сторон, а на противне собираются любые капли, поэтому уборка духовки минимальна", – утверждает фэдблогер.

Также для облегчения уборки она советует использовать фольгу:

"Застелите противень фольгой - и вам вообще не понадобится мыть его с моющими средствами".

В то же время, по ее словам, важно не заворачивать картофель в фольгу: этот классический способ фактически пропаривает кожуру, создавая именно ту мягкую, влажную текстуру, которой вы пытаетесь избежать.

Ранее УНИАН рассказывал, как легко почистить решетку от духовки. По словам клинингового специалиста Робин Мерфи, пригоревший жир и другие остатки пищи можно оттереть с решетки с помощью пищевой соды, при этом не будет никаких вредных испарений. Кроме того, пояснила она, такое средство не повредит покрытие.

