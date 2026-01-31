31 января принято поздравлять ювелиров и молиться о защите от несчастий.

31 января - последнее число месяца и дата нескольких торжеств. Чтобы удачно провести сегодняшний день, стоит ознакомиться с его обычаями. Мы разобрались, какой сегодня церковный праздник наступает у православных, какую профессию чествуют на планете и куда запрещено ходить по народным верованиям.

Какой сегодня праздник в мире

На планете проводится Всемирный день ювелира, посвященный всем работникам ювелирной сферы и мастерству изготовления украшений. В честь события проводятся мастер-классы профессионалов, а также распродажи изделий.

Остальные международные праздники сегодня - это День зебры, День вдохновения искусством, День горячего шоколада, День скотча, День обмена семенами.

Какой сегодня праздник церковный

После перехода на новоцерковный календарь верующие чтят 31 числа затворника Никиту Киево-Печерского, который прославился многими чудесами. Он считается защитником людей от засухи и пожара, поэтому ему молятся о защите от подобных бедствий. Также у святого просят исцеления болезней, избавления от зависимостей, утешения в горе.

Если обратиться к старому, то есть юлианскому календарю, то в нем сегодня праздник архиепископов Кирилла и Афанасия из города Александрия.

Какой сегодня праздник в Украине

В нашей стране отсутствуют важные события и мероприятия в сегодняшнюю дату, поэтому это будет обычная суббота. Поскольку никакой праздник 31 января не отмечается, украинцы могут провести его за молитвами святому Никите или поздравить ювелиров с международным торжеством.

Какой сегодня праздник в народе

В далекие времена люди ожидали, что после небольшого потепления в конце января снова наступят морозы. Вот что об этом дне говорят приметы:

красное небо на закате предвещает резкое изменение погоды;

вороны и грачи летят большими стаями - к сильным заморозкам;

если дрова слабо горят, то будет оттепель;

сосульки начали таять - к ранней весне.

У наших предков народный праздник сегодня в Украине считался довольно опасным и неблагополучным. Люди старались не выходить из дома без необходимости. Не менее важно было провести день в согласии с родными и избегать ссор. Удачной дата считается для рукоделия.

Что нельзя делать сегодня

Древние люди говорили, что 31 января лучше не ходить на природу, особенно в лес, иначе есть шанс встретить агрессивных зверей. Не подходит праздник сегодня для споров и выяснения отношений - конфликтные люди будут весь год одинокими. Также не стоит оставлять огонь без присмотра, поскольку повышается риск пожаров.

